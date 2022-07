fumetto – NOVA – di Caly

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Byron.

SCHEDA

Titolo: Nova

Autore: Caly

Genere: fantascientifico, slice of life

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Paese: Francia

Anno di pubblicazione: 2020 – in corso

Casa Editrice: Éditions H2T

Volumi: 3 (in corso)

In Italia: inedito

TRAMA

In seguito alla caduta di un meteorite, dei parassiti extraterrestri chiamati EKSAA si sono diffusi sulla Terra, contaminando alcuni esseri umani. Cosa fanno: far emergere gli istinti più violenti del loro ospite, rendendolo aggressivo, persino pericoloso.

Rease, uno scolaro di 13 anni, conduce una vita piuttosto ordinaria fino alla sera in cui una giovane donna di nome Nova, inviata da una misteriosa Organizzazione, arriva nella sua stanza per esaminare il suo caso. Il ragazzo sembra reagire in modo diverso all’EKSAA all’interno del suo corpo.

