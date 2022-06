fumetto – DOUBLE.ME – di Miki Makasu, Oto-san, Kugy

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo: Double.Me

Autore: Miki Makasu

Illustratori: Oto-san & Kugy

Genere: fantascientifico, mistero, horror

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Paese: Francia

Anno di pubblicazione: 2017 – 2021

Casa Editrice: Ankama éditions

Volumi: 5 (concluso)

In Italia: inedito

TRAMA

Aiko e la sua migliore amica Eri passano tutto il loro tempo a chattare sul social network Double.Me. Parlano di tutto, in particolare di Dosan, un liceale per il quale le due hanno una cotta.

Purtroppo, Eri muore. Aiko, profondamente addolorata dalla scomparsa della sua amica, vede attivarsi la nuova applicazione di Double.Me: un’A.I. si presenta come Eri. Aiko si lascia trasportare dal dialogo virtuale, ma fino a che punto?

