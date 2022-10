manga – GOKU – di Jyoji Arimori, Romu Aoi

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: Asobotto Senki Goku – (アソボット五九)

Titolo internazionale: Assobot Goku – Monkey Typhoon – Association Robot Goku

Autore: Jyoji Arimori, Romu Aoi

Genere: azione, commedia, fantasy, fantascienza

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2001 – 2003

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Shuukan Shounen Magazine

Tratto: la storia prende spunto dalla Leggenda della scimmia Goku, famosa fiaba che è anche stata ripresa da molte altre opere.

Volumi: 7 (concluso)

Titolo in Italia: Goku

Anno di pubblicazione in Italia: 2003 – 2004

Casa Editrice italiana: Star Comics

edizione economica, a 3,90 €

Traduzione: Emilio Martini

Volumi: 7 (concluso)

TRAMA

In un Giappone antico rivisto in chiave fantasy-fantascientifico, Goku è un robot (chiamati in questa realtà “assobot”) che fa il bandito, ed è una seria minaccia per i villaggi della campagna. Viene però catturato da Sanzo, figlio del creatore degli assobot, che vuole il suo aiuto per raccogliere 49 chiavi per servono per scongiurare la distruzione del loro paese.

IMMAGINI clicca per ingrandire

RECENSIONI