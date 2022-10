manga – KARMA OF PURGATORY – di Shun Hirose, Negi Haruba

3 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Rengoku no Karma – Karma of Purgatory – (煉獄のカルマ)

Titolo internazionale: Karma of Purgatory

Autore: Shun Hirose (disegni), Negi Haruba (disegni)

Genere: drammatico, mistero, scolastico, soprannaturale, tragico

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2014 – 2015

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Shuukan Shounen Magazine

Volumi: 5 (concluso)

Titolo in Italia: Karma of Purgatory

Anno di pubblicazione in Italia: 2021

Casa Editrice italiana: JPop

edizione con sovracopertina, a 5,90 €. Disponibile anche il Box con l’intera serie a 29,50 €.

Traduzione: Roberta Tiberi

Volumi: 5 (concluso)

TRAMA

Nanase Makoto è uno studente vittima di bullismo e violenze, tanto a casa quanto a scuola. Dopo l’ennesimo sopruso, decide di togliersi la vita lanciandosi dal tetto della scuola.

Si ritrova però al cospetto di una shihigami (dio della morte) che gli annuncia che è destinato al Purgatorio, e come punizione per il suicidio dovrà affrontare una missione: salvare sei persone che conosce bene.

