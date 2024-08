manga – HABURI – di Chihiro Watanabe

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Byron.

SCHEDA

Titolo originale: Haburi – (葬-はぶり-)

Titolo internazionale: Haburi

Autore: Chihiro Watanabe

Genere: azione, horror, soprannaturale

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2018 – 2020

Casa Editrice giapponese: Mag Garden

Rivista: MAGBOX

Volumi: 4 (concluso)

Titolo in Italia: Haburi

Anno di pubblicazione in Italia: 2024

Casa Editrice italiana: Mangasenpai

edizione con sovracopertina a 7,90 €

Traduzione:

Volumi: 2 (in corso)

TRAMA

Haburi: sono specialisti nello sterminio di esseri sovrannaturali. Saikawa Hitsugi è un discendente del clan Saikawa e come loro combatte queste terrificanti minacce.

IMMAGINI clicca per ingrandire

RECENSIONI