manhua – MY SOUL MATE: Fumettisti gemelli – di Wah Kee

SCHEDA

Titolo originale: My Soul Mate

Autore: Wah Kee

Genere: drammatico, soprannaturale, arte (fumetti)

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione: 2022

Casa Editrice: Box Production

Paese: Hong Kong

Volumi: 1 (concluso)

Titolo in Italia: My Soul Mate – Fumettisti gemelli

Anno di pubblicazione in Italia: 2023

Casa Editrice italiana: Toshokan

edizione con sovracopertina, a 7,90 €

Traduzione: Antonio Paoliello

TRAMA

Chueng Ming ha sempre desiderato diventare un fumettista e, dopo anni di gavetta e finalmente pronto per debuttare con una sua opera originale. Ma le cose vanno male e Ming… muore. Però il suo amore per l’arte è talmente alto che si ritroverà attaccato a un altro aspirante fumettista, Ah Shan, ed a riuscire a disegnare attraverso lui.

