manhua – CHECKMATE! CAPTURE MY HEART – di Azha Liang

Scheda a cura di Sophitia.

SCHEDA

Titolo originale: Checkmate! Capture my Heart – (러브 인 체스)

Titolo internazionale: Checkmate! Capture my Heart

Autore: Azha Liang

Genere: commedia, sentimentale

Target: yaoi

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione: 2022

Casa Editrice: KuaiKan Manhua

Pubblicazione in Cina: webtoon (fumetto online interamente a colori) pubblicato sul sito della casa editrice ufficiale.

Dopo il successo online, la serie ha cominciato ad essere pubblicata anche in versione cartacea.

Capitoli: 42 Capitoli + Prologo + 2 Extra + 6 Side Story (concluso)

Volumi: 6 (concluso)

Titolo in Italia: Checkmate! Capture my Heart

Anno di pubblicazione in Italia: 2023 – in corso

Casa Editrice italiana: Jundo

– pubblicato online sul loro sito ufficiale, primi capitoli gratuiti e poi a pagamento

– pubblicato in volume cartacei, interamente a colori con sovracopertina, a 9,99 €

Traduzione: Erika Leoni

Volumi: 5 (in corso)

TRAMA

Zheng Xiaotao e Lin Bo sono compagni di università e si piacciono, ma nessuno dei due ha il coraggio di fare il primo passo.

Si intromettono però le sorelle: quella di Lin è una scrittrice di romanzi boy’s love, mentre quella di Zheng è una patita lettrice proprio di yaoi. Entrambe, all’insaputa dell’altra, iniziano ad “aiutare” il fratello con strategie e consigli… Riusciranno nel loro intento o combineranno ancora più incomprensioni?

Altre opere di Azha Liang presenti sul sito:

All Of You manhua

