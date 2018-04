A cura di Dark Errant

SCHEDA

Titolo originale: Beelzebub – (べるぜバブ)

Titolo internazionale: Beelzebub

Genere: serie tv – shounen, azione, combattimenti, commedia, scolastico, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 60 (conclusi)

Anno di uscita in Giappone: trasmesso da Gennaio 2011 a Marzo 2012

Tratto: dal manga di “Beelzebub” di Ryuhei Tamura

Director: Nobuhiro Takamoto

Series Composition: Masahiro Yokotani

Script: Atsushi Oka, Eiji Umehara, Hiroshi Yamaguchi, Isana Kakimura, Masahiro Yokotani, Michiko Itou

Character design:

Music: Yasuharu Takanashi

Studios: Pierrot Plus

Titolo in Italia: Beelzebub

Anno di pubblicazione in Italia: 2015 (versione sub ita) 2016 (versione doppiata in italiano) 2018 (trasmissione in tv)

Trasmissione in tv: Man-ga (Sky)

Censura nella trasmissione televisiva: no

Edizione italiana: Yamato Video (ma la serie deve ancora uscire in dvd)

Episodi: sembrerebbe che siano stati doppiati solo i primi 12 episodi

Sigle:

Opening

1: “Dadada” by Group Tamashii (eps 1-10)

2: “Hajimaru no wa, Sayonara” by ON/OFF

3: “Hey!!!” by FLOW (eps 24-35)

4: “Baby U!” by MBLAQ (eps 36-48)

5: “Only you -Kimi to no Kizuna-” by Lc5

Ending

1: “Answer” by no3b [Sleeveless] (eps 1-10)

2: “Tsuyogari” by Shoko Nakagawa

3: “Nanairo Namida” by Tomato n’ Pine

4: “Papepipu♪ Papipepu♪ Papepipupo♪” by Nozomi Sasaki (eps 36-48)

5: “Shojo Traveler” by 9nine

6: “Dadada” by Group Tamashii (ep 60)

Trailer italiano



TRAMA

Oga Tatsumi; studente al primo anno nell’ Ishiyama High, scuola famigerata per essere la culla della peggiore delinquenza giovane; è un fortissimo teppista che è solito trovarsi coinvolto in continue risse da cui esce sempre vincitore.

Un giorno, dopo una di queste, incappa in un uomo che galleggia sulla superficie di un fiume. Oga lo trascina a riva e qui l’uomo improvvisamente si apre a metà per rivelare un piccolo bambino nudo al suo interno (!!!). Il bambino immediatamente si affeziona ad Oga, incollandoglisi sulla schiena!

Da qui in poi, in un susseguirsi di rivelazioni, si verrà a sapere che il bambino è il figlio del Grande Re Demone, inviato sulla Terra per distruggerla quando sarà maturo. Per fare ciò, però, dovrà prima essere allevato da un genitore umano e a quanto sembra il piccolo Be’el ha scelto proprio Oga come genitore!

Questa premessa da l’avvio ad una serie di spassose vicende in cui, tra l’altro, Oga cercherà di liberarsi del bambino cercando qualcuno che sia più cattivo e forte di lui, ma ciò lo porterà a scontrarsi con i più forti delinquenti dell’Ishiyama e non solo!

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiaggio giapponese

Doppiatore – Personaggio

Katsuyuki Konishi – Tatsumi Oga

Miyuki Sawashiro – Beelzebub

Shizuka Itou – Hilda

Aki Toyosaki – Aoi Kunieda

Daisuke Hirakawa – Alex Rodriguez Ichirō Shinjō

Daisuke Kishio – Shintarō Natsume

Haruna Ikezawa – Shizuka Nanami

Hiroki Takahashi – Daimaō

Kazuhiro Yamaji – Jabberwock

Keiichi Nakagawa – Mitsuteru Sakaki

Kenji Fukuda – Kaname Izuma

Nobuhiko Okamoto – Hisaya Miki

Sayaka Kinoshita – En-Oh

Seirou Ogino – Tatsuya Himekawa

Shinshū Fuji – Saotome Zenjūrō

Shinya Takahashi – Gou Hiromichi

Takahiro Mizushima – Takayuki Furuichi

Tomokazu Seki – Hidetora Tōjō

Tomokazu Sugita – Hajime Kanzaki

Tomomichi Nishimura – Behemoth

Wataru Takagi – Bathym de Emna Alaindelon

Doppiaggio italiano

Direttore del doppiaggio: Luca Semeraro

Doppiatore – Personaggio

Maurizio Merluzzo – Tatsumi Oga

Serena Clerici – Beelzebub

Alessandro Capra – Takayuki Furuichi

Claudio Moneta – Bathym de Emna Alaindelon

Debora Magnaghi – Hilda

Luca Bottale – Tatsuya Himekawa

Luca Ghignone – Signore dei Demoni

Martina Felli – Aoi Kunieda

Paolo De Santis – Hajime Kanzaki

