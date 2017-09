A cura di Sophitia

Titolo originale: Ichiban Ushiro no Daimaou – (いちばんうしろの大魔王)

Titolo internazionale: Demon King Daimao

Genere: serie tv – azione, combattimenti, ecchi, harem, fantasy, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: trasmesso da Aprile a Giugno 2010

Tratto: da una serie di Light Novel scritte da Shōtarō Mizuki e illustrate da Sōichi Itō

Director: Takashi Watanabe

Series Composition: Takao Yoshioka

Script: Masanao Akahoshi (eps 6-7, 9-11) Takao Yoshioka (eps 1-5, 8, 12)

Character design: Masaru Koseki, Toshimitsu Kobayashi

Music: Tatsuya Katou

Studios: Artland

In Italia: inedito

Reperibilità: fansubbato amatorialmente dal gruppo Bowling Ball Fansubs.

Sigle:

Opening

“REALOVE:REALIFE” by Sphere

Ending

“Everyday sunshine line!” by Natsuko Aso

Trailer



TRAMA

In un presente alternativo, a Tokyo esiste una scuola superiore che insegna ma magia, l’Accademia di Arti Magiche Constant.

Sai Akuto si trasferisce lì dall’istituto religioso dove ha sempre vissuto, convinto di diventare un chierico che con la sua magia aiuta gli altri, conducendo una vita retta e pura.

Tutti i nuovi studenti devono passare per l’esame di una sorta di corvo parlante, che gli predice il futuro e a cosa sono portati a fare. Esso dice a Sai che… è destinato a diventare il Signore Oscuro, il re demoni malvagio che porterà guerra al mondo!

Da quel momento tutta la scuola è terrorizzata da lui, i suoi compagni lo evitano senza nemmeno averci mai parlato… Eppure Sai vorrebbe solo far amicizia e condurre una vita normale! Eppure ogni volta che cerca di fare qualche gesto carino, questo li si rivolta contro, facendolo passare per un bullo!

Intanto però alcune ragazze si sono interessate a lui, anche se per scopi molto diversi…

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Takashi Kondo – Akuto Sai

Aki Toyosaki – Kena Soga

Aoi Yūki – Korone

Chiaki Takahashi – Mitsuko Torii

Haruka Tomatsu – Eiko Teruya

Ryou Hirohashi – Lily Shiraishi

Shizuka Itou – Fujiko Etou

Tarusuke Shingaki – Bōichirō Yamato

Tsubasa Yonaga – Hiroshi Miwa

Yōko Hikasa – Junko Hattori

