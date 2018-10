A cura di Han

SCHEDA

Titolo originale: Seto no Hanayome – (瀬戸の花嫁)

Titolo internazionale: My Bride is a Mermaid – The Inland Sea Bride

Genere: serie tv – shounen, comico, sentimentale, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 26 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: trasmesso da Aprile a Ottobre 2007

Rete tv giapponese: TV Tokyo

Tratto: dall’omonimo manga di Tahiko Kimura

Director: Seiji Kishi

Series Composition: Makoto Uezu

Script: Chabo Higurashi (ep 18) Koujirou Nakamura (7 episodes) Makoto Uezu (12 episodes) Yuuko Kakihara (7 episodes)

Character design: Kazuaki Morita

Music: Yasuharu Takanashi

Studios: Gonzo

In Italia: inedito

Sigle:

Opening Theme:

“Romantic summer” by SUN&LUNAR

Ending Theme:

1: “Ashita e no Hikari” by Asuka Hinoi (eps 1-13,26)

2: “Dan Dan Dan” by SUN&LUNAR (eps 14-25)

Trailer inglese



TRAMA

Nagasumi è un ragazzo in vacanza al mare con la famiglia. Durante una nuotata rischia seriamente di affogare, ma viene salvato da una giovane sirena di nome Sun. Ma purtroppo le leggi del mare parlano chiaro: se un essere umano vede una sirena, o deve morire, o deve sposarla!

Così Nagasumi viene costretto ad andare ad abitare in fondo al mare (con tutti i famigliari!) e maritarsi con Sun! Poi scopre che il padre della sposa è una specie di capo della yakuza (mafia), armato fino ai denti, e con una banda di delinquenti al seguito; e quel che peggio è che il suocero lo prende subito in odio! In che guaio si è cacciato?

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Michishio Nagasumi – Mizushima Takahiro

Sun – Momoi Haruko

Edomae Lunar – Nogawa Sakura

Masa – Murase Katsuki

Shark Fujishiro – Koyasu Takehito

Seto Gouzaburou – Miyake Kenta

Sarutobi Hideyoshi – Yabe Masahito

Shiranui Akeno – Kitamura Eri

Edomae – Genda Tessyo

Maki – Kuwatani Natsuko

OPERE RELATIVE

Manga

– Seto no Hanayome

Anime

– Seto no Hanayome OVA

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Seiji Kishi presenti sul sito:

RECENSIONI

