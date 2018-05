A cura di Beppe Black Red

SCHEDA

Titolo originale: Captain Tsubasa Rising Sun – (キャプテン翼 ライジングサン)

Titolo internazionale: Capitan Tsubasa Rising Sun

Autore: Yoichi Takahashi

Genere: shounen – spokon (sportivo), calcio

Rating: adatto a tutti

Anno di pubblicazione in Giappone: 2013 – in corso

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Rivista: Weekly Shōnen Jump

Volumi: 8 (in corso)

In Italia: inedito

Manga Relativi

– Captain Tsubasa (1° serie manga) (prequel)

– Capitan Tsubasa – Holly e Benji : World Youth (2° serie manga) (prequel)

– Captain Tsubasa Road to 2002 (3° serie manga) (prequel)

– Captain Tsubasa Golden 23 (4° serie manga) (prequel)

– Capitan Tsubasa: Holly e Benji – Taro Misaki Story (manga) (spin off)

– Capitan Tsubasa – Holly e Benji : World Youth Special (manga) (spin off)

– Captain Tsubasa 2000 Millennium Dream (manga) (spin off)

– Captain Tsubasa Road to 2000: Final Countdown (manga) (spin off)

– Capitan Tsubasa Golden Dream (manga) (spin off)

– Captain Tsubasa 25th Anniversary (manga) (spin off)

– Captain Tsubasa Golden-23: Japan Dream 2006 (manga) (spin off)

– Captain Tsubasa kaigai gekito hen in calcio (manga) (spin off)

– Captain Tsubasa kaigai gekito hen en la Liga (manga) (spin off)

– Captain Tsubasa: Road to 2002 Tokubetsu Hen – F.C.R.B. Stadium Opening Match (manga) (spin off)

– Captain Tsubasa Golden 23 Wish for Peace in Hiroshima (manga) (spin off)

– Captain Tsubasa Tokubetsu – Hen Live Together 2010 (manga) (spin off)

TRAMA

ATTENZIONE: PRESENZA DI LEGGERI SPOILER SUL FINALE DELLA PRECEDENTE SERIE!

Dopo aver superato le difficili eliminatorie asiatiche, per la nazionale guidata dal CT Kira, finalmente è arrivata l’occasione di misurarsi alle olimpiadi di Madrid!

Ma i Blu Samurai sono stati sorteggiati in un girone di ferro, con Olanda capitanata dal fortissimo Brian Krayfort, Argentina di Diaz e Pascal e sopratutto Nigeria di Ochado e Bobang; sopratutto dopo che durante il ritiro preolimpico in Messico Tsubasa ha avuto un malore ed è stato costretto a tornare subito in Spagna a curarsi, seppur la sua presenza non è in dubbio per la prima partita.

Diverse squadre sono determinate a vincere la medaglia d’oro, dal Brasile di Santana, Rivaul e Natureza, alla forte Germania di Schneider passando per la Spagna padrona di casa e la Francia.

Per il Giappone si aspettano partite veramente difficili, che faranno di tutto per vincere la tanto agognata Medaglia d’oro, riusciranno i nipponici a conquistare l’oro e coronare cosi il sogno di Taro Misaki?

IMMAGINI clicca per ingrandire

CURIOSITA’

– Come nella precedente serie Manga, anche qui viene citata la vittoria della medaglia di Bronzo ottenuta dalla nazionale giapponese alle olimpiadi di Messico ’86, e ci viene rivelato che Mister Kira faceva parte di quel gruppo storico

– La Maglia della nazionale Nipponica vista nelle cover del manga durante quella usata dalla nazionale dal 2014 al 2016, all’interno del Manga l’autore si dimostra fedele alle regole olimpiche; adattando la maglia a quella olimpionica, che al posto del simbolo della JFA ha la bandiera del sol levante e senza le strisce adidas sulle maniche.

– Nel manga non viene messo in risalto solo il calcio, ma ci vengono mostrate e accennate anche le gare di Boxe con protagonista Kanda e la giocatrice di softball Maki, inoltre appare come cameo il giamaicano Usain Bolt (chiamato Balt nel manga).

– Nel manga è presente un errore ( o probabile Retcon) con la storia del fratello maggiore di Krayfort, Stijn, morto in un incidente d’auto, che avrebbe portato l’Olanda a vincere i mondiali under 20, al contrario di quanto detto nel World Youth, dove Brian Krayfort voleva appunto portare i Paesi bassi a trionfare per la prima volta nel torneo.

– Nel Manga viene citato il Napoli; prossima squadra del fenomeno argentino Juan Diaz.

LINK inerenti alla serie

Materiale su “Holly e Benji – Capitan Tsubasa” presente sul sito:

Altre opere di Yoichi Takahashi presenti sul sito:

RECENSIONI

– Hai letto questa opera, e vuoi recensirla; consigliarla o sconsigliarla? Vuoi leggere i pareri sull’opera degli altri visitatori del sito? Tutto qua sotto!

Puoi anche discuterne sul nostro Forum.