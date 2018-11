manga – FIRE FORCE (Enen no Shouboutai) – di Atsushi Ohkubo

A cura di Han e Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Enen no Shouboutai – (炎炎ノ消防隊)

Titolo internazionale: Fire Force – Fire Brigade of Flames

Autore: Atsushi Ohkubo

Genere: shounen – azione, ecchi, scolastico, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: Settembre 2015 – in corso

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Shuukan Shounen Magazine

Volumi: 15 (in corso)

Titolo in Italia: Fire Force

Anno di pubblicazione in Italia: Maggio 2017 – in corso

Casa Editrice italiana: Planet Manga

Edizione economica, a 4,50 € al numero

Volumi: 10 (in corso)

TRAMA

A Tokyo, in modo del tutto misterioso, alcune persone hanno cominciato a prendere fuoco da sole, causando danni alla città e rischiando di uccidere la gente vicina; inoltre le fiamme che sprigionano non sono normali… Per arginare il pericolo, sono state costituite unità speciali di pompieri, chiamate “Fire Force”.

Una di queste è l’Ottava Brigata, dove comincia a lavorare il protagonista Shinra Kusakabe, deciso a diventare un eroe. Ma qua impara anche che a causare questi fenomeni paranormali sono dei demoni, che vanno combattuti con poteri sovrannaturali.

OPERE RELATIVE

Anime

– Fire Force/Enen no Shouboutai – serie tv, annunciata per il 2019

