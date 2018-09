A cura di Ann

Titolo originale: Fostine – (フォスティーヌ)

Titolo internazionale: Fostine

Autrice: Chieko Hara

Genere: shoujo – sentimentale, storico

Rating: adatto a tutti

Anno di pubblicazione in Giappone: 1978

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Nakayoshi

Volumi: 4 (concluso) – viene poi ristampato in 3 volumi (concluso)

Titolo in Italia: Fostine

Pubblicazione in Italia:

– negli anni ’80 venne pubblicato per la prima volta sulla rivista sul Giornalino di Candy, poche pagine per volta e ricolorato, con il titolo “Luna”, ma si fermò prima del finale

– nel 2009 il fumetto viene ristampato in volume dalla Star Comics, edizione uguale all’originale giapponese

Volumi: 3 (concluso)

TRAMA

Siamo in Austria, nell’Ottocento. Folie è una zingara che gira con la sua carovana, esibendosi con il piano in quanto è bravissima a suonare, e il suo sogno è di diventare una musicista a Vienna. E’ anche la figlia del capo dei gitani, è molto affezionato a suo fratello Mirko, inoltre da sempre porta al collo un medaglione d’oro.

Un giorno, proprio in una villa vicino a Vienna, perde per caso il suo pendaglio, che viene trovato da un nobile decaduto di nome Frederic Blanche. Quando il ragazzo lo guarda, non crede ai suoi occhi; sul retro è inciso “Fostine”, lo stesso nome della figlia del granduca di Vienna, misteriosamente sparita assieme alla madre dodici anni prima.

Questo l’inizio di una lunga avventura, che vedrà Folie al centro di numerosi intrighi. Sarà davvero lei la figlia del nobile? E che fine ha fatto la sua vera famiglia?

RECENSIONI

