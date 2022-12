fumetto – NIDUR – di Linn Olsson

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo: Nidur

Autore: Linn Olsson

Genere: avventura, azione, fantasy, storico

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Paese: Svezia

Anno di pubblicazione: 2022 – in corso

Casa Editrice: Nosebleed Studio

Volumi: 1 (in corso)

In Italia: inedito

Reperibilità: leggibile online, in lingua inglese, ufficialmente sul sito Tapas.

TRAMA

Informazioni utili: nato come webtoon, e poi pubblicato anche in versione cartacea.

Il compito di Haldur è rendersi cura degli esseri che vivono intorno al loro villaggio Vikfrost. Un giorno un gruppo di maghi arriva e, vedendo gli esseri come parassiti, minacciano gli abitanti di lasciare le terre entro sette giorni, altrimenti rischiano di essere uccisi. Haldur deve fermarli!

