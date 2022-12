fumetto – PHANTOMLAND – di Maaria Laurinen

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo: Phantomland

Autore: Maaria Laurinen

Genere: horror, mistero, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Paese: Svezia

Anno di pubblicazione: 2022 – in corso

Casa Editrice: Nosebleed Studio

Volumi online: 7 (in corso)

Volumi cartacei: 1 (in corso)

In Italia: inedito

Reperibilità: leggibile online, in lingua inglese, ufficialmente sul sito Webtoons e sul sito Tapas.

TRAMA

Informazioni utili: nato come webtoon, e poi pubblicato anche in versione cartacea.

Chie, morta di recente, si risveglia in una città dove assumono fantasmi per combattere il crimine! Viene messa in coppia con il veterano Jon, che ha un carattere irascibile ed è poco amichevole con tutti.

