leggende orientali – GLI INNAMORATI DELLA LUCCIOLA

Leggenda dal Giappone

Tradotta da Dario55

GLI INNAMORATI DELLA LUCCIOLA

Sul lato meridionale e soleggiato del fossato del castello di Fukui, a Echizen, l’acqua era diventata da tempo poco profonda e le ninfee crescevano rigogliose. Nel profondo del cuore di uno di questi grandi fiori, i cui petali erano rosa come il rivestimento di una conchiglia, viveva il Re delle Lucciole, Hi-o, la cui unica figlia era la bella principessa Hotaru. Fin da bambina la principessa era stata prudentemente tenuta in casa tra i petali rosa delle ninfee, senza mai uscire se non per vedere il padre partire in viaggio. Aveva atteso con diligenza fino alla maggiore età, quando il fuoco si era acceso nel suo corpo e aveva brillato, illuminando meravigliosamente il loto, finché la sua luce non aveva brillato come una lampada all’interno di un globo di corallo.

Ogni notte la sua luce diventava sempre più brillante, finché alla fine divenne pastosa come l’oro. Allora il padre disse:

«Mia figlia è ormai maggiorenne, può volare qualche volta all’esterno con me, e quando arriverà il pretendente adatto potrà sposare chi vorrà».

Così Hotaru volò via tra le ninfee del fossato, poi nelle rigogliose risaie e infine lontano nei prati di indaco.

Ovunque andasse, la seguiva una folla di pretendenti, perché aveva il singolare potere di attirare a sé tutti gli insetti notturni. Ma lei non si curava di nessuna delle loro attenzioni e, pur parlando gentilmente con tutti, non incoraggiava nessuno. Eppure alcuni dei galanti dalle ali lucenti la chiamavano “civetta”.

Una sera disse a sua madre, la Regina:

«Ho incontrato molti ammiratori, ma non desidero nessuno di loro come marito. Per questa notte resterò a casa, e se qualcuno di loro mi ama veramente verrà a farmi la corte qui. Allora li sottoporrò a un compito impossibile. Se sono saggi, non cercheranno di compierlo, ma se amano la vita più di quanto amino me, non voglio nessuno di loro. Chiunque abbia successo potrà avere me come sposa».

«Come vuoi, figlia mia», disse la regina madre, che vestì la figlia con gli abiti più splendenti e la pose sul suo trono nel cuore del loto.

Poi diede ordine alla sua guardia del corpo di tenere tutti i pretendenti a rispettosa distanza, per evitare che qualche stupido galante, una cimice o uno scarafaggio abbagliato dalla luce, si avvicinasse troppo e ferisse la principessa o scuotesse il trono.

Non appena il crepuscolo svanì, uscì lo Scarabeo d’Oro, che si alzò su uno stame e facendo un inchino disse:

«Io sono il Signore Verde-Oro. Offro la mia casa, la mia fortuna e il mio amore alla principessa Hotaru».

«Vai e portami il fuoco, e sarò la tua sposa», disse Hotaru.

Con un inchino del capo lo scarabeo aprì le ali e partì con un elegante fruscio.

Poi arrivò un insetto splendente, con ali e corpo neri come il fumo di una lampada, che professò solennemente la sua passione. Ricevette la stessa risposta:

«Portami il fuoco e potrai avermi come moglie».

L’insetto volò via con un ronzio.

Di lì a poco arrivò la libellula scarlatta, che si aspettava di abbagliare la principessa con i suoi splendidi colori e di essere subito accettata.

«Rifiuto la tua offerta», disse la Principessa, «a meno che tu non mi porti un bagliore di fuoco».

Il volo della libellula per adempiere al compito fu rapido, e si presentò lo scarabeo con un terribile ronzio e perorò ardentemente la sua causa.

«Dirò di sì se mi porterai il fuoco», disse la Principessa scintillante.

Per corteggiare la figlia del Re delle Lucciole si presentò un pretendente dopo l’altro, finché ogni petalo ne fu costellato. Apparvero uno dopo l’altro, in un lungo drappello. Ognuno a modo suo, con orgoglio, con umiltà, con audacia, con mitezza, con adulazione, con vanto, persino piangendo, offriva il suo amore, parlava del suo rango o esponeva la propria fortuna o giurava fedeltà, cantava la propria melodia o suonava la sua musica. A ognuno dei suoi innamorati la Principessa, con voce modesta, rispondeva allo stesso modo:

«Portami il fuoco, e sarò la tua sposa».

Così, senza dire nulla ai suoi rivali, ognuno partì alla ricerca del fuoco.

Ma nessuno tornò mai per sposare la Principessa. Ahimè, poveri pretendenti! Lo Scarabeo sfrecciò fino a una casa vicina, attraverso le cui finestre di carta brillava la luce. Era così pieno di passione che, senza pensare al legno o al ferro, batté la testa contro un chiodo e cadde a terra morto.

L’insetto nero volò in una stanza dove un povero studente stava leggendo. La sua lampada era solo un piatto di terracotta pieno di olio di colza con uno stoppino fatto di midollo. Non sapendo nulla dell’olio, l’insetto innamorato strisciò nel piatto per raggiungere la fiamma e in pochi secondi annegò come in un mare.

«Cos’è questo?» disse una casalinga parsimoniosa, seduta con l’ago in mano, mentre la sua lampada divampava per un attimo, affumicando il camino, e poi si spegneva; mentre raccoglieva i pezzi anneriti trovò una libellula bruciacchiata, le cui ali scarlatte erano tutte incenerite.

Pazzo d’amore, la brillante farfalla sfinge, spaventato dalla fiamma ma deciso a conquistare il fuoco per la principessa, si librava intorno alla fiamma di una candela, avvicinandosi ogni volta di più. «Ora o mai più, la principessa o la morte», ronzava, mentre si slanciava in avanti per strappare un lampo di fiamma, ma incenerendosi le ali, cadde impotente a terra e morì in agonia.

«Quanto era sciocco, davvero», disse la brutta tignola, arrivando sul posto. «Vado a prendere il fuoco. Striscerò dentro la candela».

Così si arrampicò sullo stoppino di carta cavo, ed era quasi in cima, vicino alla parte blu della fiamma, quando l’uomo, soffocando lo stoppino, lo schiacciò uccidendolo.

Questo fu il triste destino degli innamorati della figlia di Hi-o. Alcuni si librarono intorno ai fari sul promontorio, altri svolazzarono intorno alle grandi candele di cera che nei templi di Buddha si ergono a otto piedi di altezza nei loro candelieri di ottone; altri ancora si bruciarono il naso in cima ai bastoncini d’incenso o furono quasi soffocati dal fumo; ci fu chi danzò tutta la notte intorno alle lanterne dei santuari; altri cercarono le lampade sepolcrali nei cimiteri; ci fu chi visitò la fornace della cremazione, chi la cucina dove era in corso un banchetto, chi inseguì le scintille che uscivano dai camini, ma nessuno portò il fuoco alla principessa o vinse il premio dell’innamorato. Molti persero le antenne, i loro corpi lucenti furono bruciati o le loro ali incenerite, ma il mattino seguente la maggior parte di loro, ahimè, giaceva morta, nera e fredda.

Mentre i sacerdoti si occupavano delle lampade nei santuari e le serve delle lanterne, ognuno diceva allo stesso modo:

«La principessa Hotaru deve aver avuto molti pretendenti ieri sera».

Ahimè! Ahimè! Poveri pretendenti. Alcuni cercarono di strappare una striscia di fuoco verde dagli occhi dei gatti e furono uccisi. Uno tentò di prendere una boccata di alito di uccello, ma fu inghiottito vivo. Un necroforo (il brutto innamorato) strisciò verso la riva del mare e trovò delle scaglie di pesce che emettevano luce. Il cervo volante si arrampicò su una montagna e in un ceppo d’albero marcio trovò alcuni pezzi di legno che brillavano come fuoco, ma la distanza era così grande che molto prima di raggiungere il fossato del castello si fece giorno e il fuoco si spense. Così gettarono via le scaglie di pesce e il vecchio legno.

Il giorno dopo fu un giorno di grande lutto, e ci furono così tanti funerali che Hi-maro, il Principe delle Lucciole sul lato nord del fossato del castello ne chiese la causa ai servitori. Allora venne a sapere per la prima volta della Principessa scintillante.

Il principe, che era appena succeduto al padre sul trono, si innamorò della principessa e decise di sposarla. Mandò il ciambellano a chiedere al padre di lei la figlia in sposa, come imponeva l’etichetta. Il padre accettò la proposta del Principe, a condizione che il Principe obbedisse al suo volere in una sola cosa, che si presentasse di persona recando il fuoco.

Allora il principe, alla testa dei suoi battaglioni scintillanti, venne di persona e riempì il palazzo di loto con un’inondazione di luce dorata. Ma Hotaru era così bella che il suo fascino non impallidì nemmeno di fronte al fulgore della gloria del principe. La visita si concluse con il corteggiamento e il corteggiamento con il matrimonio. Nella notte stabilita, in un palanchino fatto di petali di loto bianco, tra le torce ardenti dei battaglioni di guerrieri del Principe, Hotaru fu portata al palazzo del Principe e lì il Principe e la Principessa si unirono in matrimonio.

Sono passate molte generazioni da quando Hi-maro e Hotaru si sono sposati, e ancora oggi è capriccio di tutte le principesse delle Lucciole che i loro innamorati di umili origini debbano recare il fuoco come offerta d’amore o perdere la loro ricompensa. Se così non fosse, le belle scintillanti sarebbero stremate fino alla morte dall’importunità dei loro innamorati. La perdita è grande, perché in questa ricerca del fuoco molte migliaia di insetti, attratti dalla Lucciola, muoiono bruciati nella vana speranza di vincere il fuoco che conquisterà la crudele beltà che li affascina. È per questa ragione che ogni notte si aggirano insetti intorno alla fiamma della lampada, e ogni mattina una folla di vittime affogate nell’olio o bruciate dalla fiamma deve essere ripulita dalla lampada. Questo è il motivo per cui le giovani donne catturano e imprigionano le lucciole per assistere alla guerra d’amore tra insetti, nella speranza di avere amanti umani che osino quanto loro, attraverso il fuoco e il diluvio.

-La principessa lucciola viene imprigionata-

NOTE

– Testo originale e illustrazione.