A cura di Miss Daddy

SCHEDA

Titolo originale: Maeumui Sori: reboot

Titolo internazionale: Sound of Your Heart: reboot

Genere: serie tv (k-drama) – commedia, demenziale

Rating: adatto a tutti

Paese: Corea del Sud

Numero episodi: 10 (completa)

Anno di uscita: 2018

Rete TV Coreana: KBS2

Tratto: web-toon “Maeumui sori” di Jo Seok

Director: Ha Byung-Hoon

Writer: Lee Byung-Hoon, Kwon Hye-Joo

Series composition: Lee Byung-hoon

Titolo in Italia: Il suono del tuo cuore: reboot

Anno di pubblicazione in Italia: 2016-2017

Trasmissione: disponibile sulla TV online Netflix (a pagamento) sottotitolata in italiano

Censura nell’edizione televisiva:

Edizione italiana: Netflix Italia

Trailer



TRAMA

Reboot dal cast rinnovato del dorama “Il suono del tuo cuore”. Tornano le avventure demenziali del fumettista Jo Suk (realmente esistito), ormai sposato, con una figlia e cognati, e famiglia strampalati.

CAST

Sung Hoon – Jo Seok

Tae Hang-ho – Jo Joon

Kwon Yu-ri – Ae Bong

Ju Jin-mo – Jo Chul-wang

Shim Hye-jin – Kwon Jung-kwon

Ji Su-won – madre Ae Bong

Park Cheol-min – madre Ae Bong

Seo Eun-ah – amica Ae Bong

Kim Seong-won – amico Jo Seok

OPERE RELATIVE

Live Action

– Il suono del tuo cuore – telefilm, prequel

RECENSIONI

