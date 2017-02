A cura di Laplace Demon

SCHEDA

Titolo originale: Ao no 6-gou – (青の6号)

Titolo internazionale: Blue Submarine No.6

Genere: oav – shounen, avventura, fantascienza

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 4 oav (conclusa) di 32 minuti ciascuno

Anno di uscita in Giappone: 25 ottobre 1998 – 25 marzo 2000

Tratto: dal manga “Ao no 6-gou” di Satoru Ozawa

Director: Mahiro Maeda, Masahiro Ozawa

Series Composition: Hiroshi Yamaguchi

Mecha Design: Ikuto Yamashita, Kanetake Ebikawa, Mahiro Maeda, Range Murata, Seiji Kio, Shoji Kawamori, Takuhito Kusanagi

Character design: Kouichi Arai, Range Murata, Takeshi Honda, Toshiharu Murata

Music: The Thrill

Studios: Gonzo

Titolo in Italia: Blue Submarine No.6

Anno di pubblicazione in Italia: Ottobre 2001

Trasmissione in tv: MTV Italia

Censura nella trasmissione televisiva: no

Edizione italiana: edito in Dvd dalla Dynit

Sigle:

Sigla Iniziale: “Mina Soko Ni Nemure” eseguita dai The Thrill insieme a Yukarie

TRAMA

In un lontano futuro, la Terra è sconvolta da una terribile guerra e da enormi mutamenti climatici. Il livello degli oceani si è alzato così tanto da sommergere le città, mentre altre sono state attaccate da orribili creature del misterioso scienziato Jung Zorndyke.

Tetsu Hayami è un ex militare che vive tra le rovine di Tokyo. La giovane ufficiale pilota Mayumi Kino tenta di convincerlo a tornare in servizio nella flotta chiamata Blue, per poter così andare nella base segreta di Zorndyke e distruggerlo.

All’inizio Tetsu rifiuta, ma dopo l’attacco di un’enorme corazzata tecno-organica, si convince a tornare nella flotta.

DOPPIATORI

Direttore doppiaggio italiano: Roberto Chevalier

Doppiatori Italiani:

Tetsu Hayami: Massimo De Ambrosis

Mayumi Kino: Ilaria Latini

Tokuhiro Iga: Francesco Pannofino

Cydra Deadsun: Alessandro Rossi

Yuri Hayakocski: Vittorio De Angelis

Melin Hoan: Letizia Ciampa

Jung Zorndyke: Dario Penne

Berg: Simone Mori

Makio Yamada: Roberto Gammino

Freeda Velasco: Rossella Acerbo

Nonaka Katsuma: Antonio Sanna

Koichi Nakamura: Sandro Sardone

Alessandro David: David Chevalier

Novo: Nino D’Agata

Akahage: Marco Mete

Heihachi Marunami: Giorgio Lopez

Narushio: Simone Mori

Toko Gusk: Tiziana Avarista

Hyoken Yu: Fabrizio Manfredi

Gilford: Cristina Boraschi

