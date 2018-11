anime – L’APE MAGA’ (Konchuu Monogatari Minashigo Hutch) – di Ippei Kuri

A cura di Sophitia e M.

Titolo originale: Konchuu Monogatari Minashigo Hutch – (昆虫物語みなしごハッチ)

Traduzione letterale: Storia di insetti, L’orfano Hutch

Titolo internazionale: The Adventures of Hutch the Honeybee

Genere: serie tv – drammatico, avventura, animali

Rating: adatto a tutti

Numero episodi: 91 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 1970

Rete tv giapponese: Fuji Television Network

Tratto: storia originale, creata da Tatsuo Yoshida

Director: Ippei Kuri

Series Composition: Akira Suzuki

Script: Jinzo Toriumi, Kahei Chikara, Motoyoshi Maesato, Saburo Taki, Takao Koyama

Character design: Kanae Nigita

Music: Eiji Tanaka

Studios: Tatsunoko Production

1° edizione italiana

Titolo in Italia: L’Ape Magà

Anno: fine anni ’70

Trasmissione in tv: reti locali

Censura nella trasmissione televisiva: gli adattatori decisero di cambiare sesso al protagonista. Nella versione originale è un maschio e si chiama Hutch, in Italia lo hanno trasformato in una femmina, dal nome Magà. A parte questo, la serie fu tradotta dall’originale giapponese, lasciando invariate anche le scene più drammatiche.

Numero episodi: 91 (concluso)

Edizione italiana: non uscito da noi in home video

2° edizione italiana

Nel 1995 la statunitense Saban Entertainment ha operato un riadattamento della serie. Gli americani hanno ripreso tutti e 91 gli episodi, ricostruendoli in modo da tagliare tutte le scene più drammatiche (in originale alcuni animali finiscono uccisi o mangiati, viene mostrata la dura legge della Natura); arrivando a 65 puntate. Questa nuova versione è arrivata anche in Italia, sostituendo di fatto la prima edizione (mai più replicata dopo gli anni ’90)

Titoli in Italia: Un alveare d’avventure per l’ape Magà – Le nuove avventure dell’Ape Magà

Anno di pubblicazione in Italia: 1997

Trasmissione in tv: Italia Uno e reti Mediaset

Censura nella trasmissione televisiva: sì, seguendo tutti i tagli americani. Ma viene ridato al protagonista il suo sesso maschile, pur tenendo il nome Magà

Numero episodi: 65 (concluso)

Edizione italiana: non uscito da noi in home video

Sigle:

Sigle giapponesi

Opening Theme:

“Minashigo Hutch” by Yuri Shimazaki

Ending Theme:

“Mama wo Tazunete” by Yuri Shimazaki

Sigle Italiane

1° edizione

“L’Ape Magà” cantata dal coro I nostri figli di Nora Orlandi

2° edizione

“Un alveare d’avventure per l’Ape Magà” cantata da Cristina D’Avena.

TRAMA

Un alveare di api viene distrutto dall’esercito delle vespe, e si salva solo un uovo. Nasce una piccola ape maschio, che viene trovato da un Bombo femmina, che la alleva e lo chiama Magà (Hutch in originale).

Quando scopre di essere figlio dell’ape regina, che è riuscita a scappare in tempo, Magà decide di andare a cercarla.

Fuori dalla sua sicura tana, troverà tanti amici, ma anche molti pericoli.

La Natura è infatti spietatamente imparziale con tutti, e la lotta alla sopravvivenza molto dura, infatti la serie mostra momenti drammatici (molto addolciti nella seconda versione); ma il pericolo più grande sarà rappresentato dall’uomo.

OPERE RELATIVE

Anime

– Di fiore in fiore con l’Ape Magà – serie tv, remake

