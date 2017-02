A cura di Beppe Black Red

SCHEDA

Titolo originale: One Piece Movie 6: Omatsuri Danshaku to Himitsu no Shima – (ONE PIECE THE MOVIE: ワンピース オマツリ男爵と秘密の島)

Traduzione letterale: One Piece il Film: Il barone Omatsuri e l’isola segreta

Titolo internazionale: One Piece Movie 6: Baron Omatsuri and the Secret Island

Genere: film di animazione – shounen, fantasy, avventura, azione

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 92 minuti

Anno di uscita in Giappone: 2005

Tratto: dal manga “One PieceOne Piece”

Director: Mamoru Hosoda

Script: Masahiro Itou

Character design: Chikashi Kubota, Sushio, Takaaki Yamashita

Music: Kazuhiko Sawaguchi, Kōhei Tanaka, Maruo Minoru

Studios: Toei Animation

Titolo in Italia: One Piece: L’isola segreta del barone Omatsuri

Anno di pubblicazione in Italia: 2009

Trasmissione in tv: trasmesso da Mediaset sia diviso in più parti, che come film unico

Censura nella trasmissione televisiva: poca

Edizione italiana: mai uscito in Dvd da noi

Sigle:

sigla finale

“Yume miru koro wo sugitemo” dei Kishidan

TRAMA

La straordinaria isola Omatsuri è famosa per essere una delle migliori mete di vacanze più ambite del grande Blu!

Rufy e la sua ciurma ricevuto l’invito sull’isola decideranno con gioia di andarci; ma una volta arrivati incontreranno lo strano Barone Omatsuri, un tipo singolare, che li sfiderà a diverse prove. Nonostante i diversi litigi e qualche difficoltà, la nostra ciurma preferita sembrerà ben capace di superarle.

Tuttavia, qualcosa di strano sta succedendo nell’isola, con un mistero che potrebbe essere ben più pericoloso che mai!

E l’inizio di un avventura mortale!

IMMAGINI clicca per ingrandire

CURIOSITA’

– come i vari film di One Piece è difficile da collocare nella continuity del manga e Anime di Oda, ma considerando le capacità di Rufy e il rapporto fra gli altri e con Robin è possibile sia prima dell’arrivo della Ciurma a Water Seven

– è il 6° film di One Piece

DOPPIATORI

Doppiatori Italiani

Giorgio Bonino: Barone Omatsuri

Renato Novara: Monkey D. Rufy /Rubber

Emanuela Pacotto: Nami

Serena Clerici: Daisy

Lorenzo Scattorin: Sanji

Federica Valenti: TonyTony Chopper

Luca Bottale: Usop

Patrizio Prata: Roronoa Zoro

Patrizia Mottola: DJ Kappa

Sergio Romanò: Muchigoro, Kotetsu

Patrizia Scianca: Nico Robin

Marcella Silvestri: Rick

Elisabetta Spinelli: Rosa

Mario Scarabelli: Keroshot

Riccardo Peroni: Keroji

Riccardo Rovatti: Brief

Doppiatori Originali

Akio Otsuka: Barone Omatsuri

Mayumi Tanaka: Monkey D. Rufy /Rubber

Akemi Okamura: Nami

Anzu Nagai: Daisy

Hiroaki Hirata: Sanji

Ikue Otani: TonyTony Chopper

Kappei Yamaguchi: Usop

Kazuya Nakai: Roronoa Zoro

Sōsuke Ikematsu: DJ Kappa

Takeshi Kusao: Muchigoro

Yuriko Yamaguchi: Nico Robin

Daisuke Sakaguchi: Rick

Joji Yanami: Kerodeku

Keiko Yamamoto: Keroko

Makiko Omoto: Rosa

Masaharu Sato: Keroshot

Misa Watanabe: Giglio Garofano

Shou Ayanokouji: Kotetsu

Takeharu Kunimoto: “Papà”

Takeshi Aono: Keroji

Yoshito Yasuhara: Brief

LINK inerenti alla serie

Materiale su “One Piece” presente sul sito:

Discussioni sul forum:

Altre opere di Mamoru Hosoda presenti sul sito:

COMMENTI

– Hai visto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto!

– Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto!