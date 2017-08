A cura di Beppe Black Red

SCHEDA

Titolo originale: Steins;Gate: Oukoubakko no Poriomania – (シュタインズ・ゲート – 横行跋扈のポリオマニア)

Traduzione letterale: Steins;Gate Poriomania egoistica

Titolo internazionale: Steins,Gate Special – Steins;Gate Egoistic Poriomania

Genere: OAV – fantascienza, mistero, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 25 minuti

Anno di uscita in Giappone: 2012

Tratto: dalla Visual Novel “Stein;Gate” sviluppata dalla 5pb. e Nitroplus; e sequel della serie tv “Steins;Gate”

Director: Hiroshi Hamasaki, Takuya Sato, Tomoki Kobayashi

Series Composition: Jukki Hanada

Character design: Kyuta Sakai

Music: Jun Murakami, Takeshi Abo

Studios: White Fox

Titolo in Italia: Steins;Gate: Poriomania egoistica

Anno di pubblicazione in Italia: 2015

Trasmissione in tv: su Rai 4 (al termine della serie tv)

Censura nella trasmissione televisiva: no

Edizione italiana: edito in Dvd e Bluray dalla Dynit, in cofanetto assieme alla serie tv

Sigle:

Opening

“Hacking to the Gate” by Kanako Itou

Trailer originale



Anime relativi:

– Steins;Gate serie tv – prequel

– Steins;Gate film – sequel

TRAMA

Sono passati pochi mesi dalla serie tv, e dall’incredibile avventura passata da Okabe e il suoi amici, e stavolta si ritroveranno in un avventura unica.

Infatti accompagneranno Faris NyanNyan negli Stati Uniti, dove dovrà partecipare a un evento speciale, il Torneo di Rai-Net Access Battlers!

E’ un occasione unica per andare negli USA, e sopratutto per rivedere Kurisu, che ancora ha frammenti della vicenda dello Steins Gate e che lei pensa siano sogni!

Ma quello che sembrava un semplice viaggio di piacere, si trasformerà in un esperienza Unica per tutti…

CURIOSITA’

– Questo episodio non è stato trasmesso in tv nella prima trasmissione televisiva giapponese, ma allegato al nono volume del DVD/Blu Ray della serie, in Italia invece è stato trasmesso come un episodio normale in tv da Rai 4

DOPPIATORI

Giapponesi

Rintaro Okabe – Mamoru Miyano

Mayuri Shiina – Kana Hanazawa

Chris “Kurise” Makise – Asami Imai

Itaru “Daru” Hashida – Tomokazu Seki

Moeka Kiryu – Saori Goto

Aris Nyannyan – Halko Momoi

Italiani

Rintaro Okabe – Davide Chevalier

Mayuri Shiina – Eva Padoan

Chris “Kurise” Makise – Rachele Paolelli

Itaru “Daru” Hashida – Paolo Vivio

Moeka Kiryu – Laura Lenghi

Aris Nyannyan – Emanuela Ionica

