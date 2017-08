A cura di Beppe Black Red

SCHEDA

Titolo originale: Captain Tsubasa Road to 2002: Final Countdown – (キャプテン翼 ROAD TO 2002 Final Countdown)

Titolo internazionale: Captain Tsubasa: Road to 2002 – Final Countdown

Autore: Yoichi Takahashi

Genere: shounen – spokon (sportivo), calcio

Rating: adatto a tutti

Anno di pubblicazione in Giappone: 2002

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Rivista: Weekly Shōnen Jump

Volumi: 1 (concluso)

In Italia: inedito

Manga Relativi

– Captain Tsubasa

– Capitan Tsubasa – Holly e Benji : World Youth

– Captain Tsubasa Road to 2002

– Captain Tsubasa Golden 23

– Captain Tsubasa Rising Sun

– Capitan Tsubasa: Holly e Benji – Taro Misaki Story

– Capitan Tsubasa – Holly e Benji : World Youth Special

– Captain Tsubasa 2000 Millennium Dream

– Capitan Tsubasa Golden Dream

– Captain Tsubasa 25th Anniversary

– Captain Tsubasa Golden-23: Japan Dream 2006

– Captain Tsubasa kaigai gekito hen in calcio

– Captain Tsubasa kaigai gekito hen en la Liga (manga)

– Captain Tsubasa FC Real Bristol Stadium Opening Match (F.C.R.B.)

– Captain Tsubasa Golden 23 Wish for Peace in Hiroshima

– Captain Tsubasa Tokubetsu – Hen Live Together 2010

TRAMA

In vista del mondiale 2002 la federazione giapponese ha deciso di invitare una serie di avversari di livello per valutare il proprio livello in attesa delle prima gare del girone della Coppa del mondo e in vista della Confederation cup.

Tuttavia l’amichevole fra giappone e la nazionale Polacca ha mostrato una nazionale spenta e statica nel gioco; e per dimostrare che il Giappone può giocarsela con le squadre migliori del mondo decidono di invitare La forte nazionale Olandese, che pur avendo fallito la qualificazione rimane fra le migliori nazionale del vecchio Continente.

La partita è combattuta e la Nazionale dei Tulipani capitanata in campo da Krayfort, e Guidata dalla leggenda Creyff non ci mette molto a passare in vantaggio con il loro gioco totale e mostrandosi padroni del campo!

Per Tsubasa e co. non è certo il migliore degli inizi ma non hanno intenzione di perdere; riusciranno a ribaltare la situazione?

CURIOSITA’

– L’amichevole presente nella serie Holly e Benji Forever probabilmente è un riferimento a questo capitolo e allo speciale OAV Saikyo no Teki! Holland Youth

– Anche questa storia a causa della presenza di loghi e sponsor reali, il manga è stato al centro di un contenzioso economico fra la FIFA e l’autore per le varie licenze d’autore.

– la storia è stata prima edita su rivista a puntate e poi nel volume Captain Tsubasa Tanpenshu: Dream Field insieme a altre storie extra dell’autore e come in altre storie brevi di quel volume; la storia termina con la partita ancora in corso.

– Nel manga Compare il cameo di Yoichi takahashi nei panni di se stesso.

– Nell’olanda in panchina appaiono J. Creyff (parodia di Johan Cujiff), e Rijkaardolf (parodia di Frank Rijkaard), Guelich (parodia di Ruud Gullit) e Van Bos (parodia di Marco Van Basten)

– Nel manga al contrario della serie regolare, vengono citati diversi eventi sportivi “reali” come le qualificazioni al mondiale 2002 (e rispettiva eliminazione) dell’olanda, la coppa del mondo in germania del 2006 e la vittoria francese della coppa del mondo del 1998; inoltre il Pallone del manga è L’adidas FeverNova usato nella coppa del mondo 2002

