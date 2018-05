A cura di Joestar291

SCHEDA

Titolo originale: One Piece: Kaizoku Musou 3

Titolo internazionale: One Piece Pirate Warriors 3

Genere: Azione, Musou

Piattaforma: Playstation 4, Playstation 3, Playstation Vita, Nintendo Switch, Xbox One, Microsoft Windows, Switch

Supporto: 1 DVD

Anno di uscita: 2015

Paese: Giappone

Tratto: dalla serie tv “One Piece” (a sua volta ispirato al manga di Eiichiro Oda)

Classificazione PEGI: + 12 anni

Developer: Omega Force

Publisherse: Namco Bandai Games

Author: Omega Force

Titolo in Italia: One Piece: Pirate Warriors 3

Anno di pubblicazione in Italia: 2015

Lingua: Inglese e Giapponese parlato, sottotitolato in Italiano e menù Italiano

Videogames collegati:

– One Piece Pirate Warriors (Playstation 3) 2012

– One Piece Pirate Warriors 2 (Playstation 3) 2013

TRAMA

“One Piece: Pirate Warriors 3” ripercorre le avventure di Rufy e della sua ciurma fin dal principio della storia, seguendo capitolo per capitolo tutti gli avvenimenti piò importanti, dal Villaggio Foosha fino ad arrivare all’isola di Dressrosa governata dal membro della flotta dei sette Doflamingo.

Tuttavia sul finale assume una piega non canonica, dovuta alla precoce uscita del titolo rispetto alla narrazione cartacea.

Rivivremo le battaglie dei Cappello di Paglia contro nemici storici come Sir Crocodile, Rob Lucci e la CP9, Gecko Moria e tanti altri.

IMMAGINI clicca per ingrandire

CARATTERISTICHE

Il gioco è un classico musou (serie Dinasty Warriors/Samurai Warriors) dove affronteremo i vari capitoli in scenari differenti, l’obiettivo è quello di conquistare le basi e fortezze dell’esercito nemico, sconfiggendo le orde di nemici che ci si pareranno davanti a suon di pugni e difendendo quelle alleate.

Nei diversi capitoli saranno presenti dialoghi in-game e cutscene riprodotte fedelmente dalla storia originale ed esse ci accompagneranno per tutta la durata del gioco. Nel titolo sono disponibili ben 37 personaggi giocabili e i Cappello di Paglia saranno disponibili sia in Pre timeskip che in Post timeskip, poi troviamo l’intera flotta dei 7, gli ammiragli, i nemici memorabili come Eneru, Sir Crocodile e infine gli alleati come Emporio Ivankov, Ace e tanti altri, inoltre sono presenti personaggi NPC che aggiungeranno varietà alle battaglie come Koby, Monet, Ozr. Durante le battaglie avremo a disposizone un personaggio giocante e due personaggi di supporto con il quale potremo sferrare un attacco combinato chiamato “Kizuna Rush” dopo aver riempito l’apposito indicatore, mentre il personaggio attivo avrà a disposizione numero combo che attiveranno gli attacchi originali dei vari personaggi e per concludere tre mosse speciali caratteristiche per personaggio.

I vari personaggi saranno potenziabili ottenendo esperienza in battaglia e recuperando le medaglie necessarie allo sblocco di mosse speciali e abilità in più, sarà possibile progredire fino al livello personaggio 60 da li in poi si potrà effettuare un Limit Break per raggiungere il ilvello 100 ma saranno necessarie Medaglie speciali ottenibili nella Modalità Dream Log. Oltre alla modalità avventura troviamo la sopra citata Dream Log dove affronteremo battaglie con condizioni speciali e una difficoltà progressiva, essa ci permetterà di sbloccare personaggi giocabili, guadagnare Beri e Medaglie per i potenziamenti e ottenere un secondo finale, successivamente abbiamo la Modalità Libera dove potremo rigiocare i vari capitoli con personaggi non legati alla storia e con difficoltà maggiore, il gioco Online, le opzioni e la galleria dove sarà possibile rivedere le scene di gioco, i modelli dei personaggi e infine leggere l’enciclopedia del mondo di One Piece.

CURIOSITA’

– Sabo appare per la prima volta come personaggio giocabile

– Prenotando il gioco era possibile ottenere Sabo bambino come personaggio nel gioco per Mobile “One Piece Treasure Cruise”

– Attraverso delle Mod su PC è possibile giocare come gli NPC presenti nel gioco tuttavia i comandi e le azioni sono ridotte

– Attraverso i DLC è possibile ottenere costumi alternativi per i personaggi

LINK inerenti alla serie

Materiale su “One Piece” presente sul sito:

RECENSIONI

