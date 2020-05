manga – MAGUS OF THE LIBRARY (Toshokan no Daimajutsushi) – di Mitsu Izumi

A cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Toshokan no Daimajutsushi – Magus of the Library – (図書館の大魔術師)

Titolo internazionale: Magus of the Library

Autrice: Mitsu Izumi

Genere: avventura, fantasy

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2017 – in corso

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: good! Afternoon

Volumi: 4 (in corso)

Titolo in Italia: Magus of the Library

In Italia: da poco annunciato dalla casa editrice Planet Manga

TRAMA

In un mondo fantasy, i libri sono magici e ritenuti molto importanti; e la maggior parte sono racchiusi nella grande la Biblioteca Centrale della città di Aftzaak.

In un piccolo villaggio desertico abita un bambino di nome Theo Fumis, che adora leggere. Purtroppo, essendo di ceto basso, non può prendere libri in prestito dalla biblioteca locale; inoltre è deriso dagli altri ragazzini per le sue orecchie lunghe, simili a quelle degli elfi.

Un giorno arrivano nel suo villaggio i Kafna, ovvero bibliotecari così abili da lavorare alla Biblioteca Centrale. Una di loro, Sedona Bleu, si interessa a Theo… Ed è l’inizio di una grande avventura!

IMMAGINI clicca per ingrandire

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Mitsu Izumi presenti sul sito:

RECENSIONI