Streaming (legale) e Case Editrici

ELENCO DI TUTTE LE TV DI STREAMING (LEGALE e IN ITALIANO) DI ANIME E FILM-TELEFILM ASIATICI. SEGUE L’ELENCO DI TUTTE LE CASE EDITRICI ITALIANE DI MANGA E ANIME IN HOME VIDEO.

STREAMING (legale), sia gratuito che a pagamento

VVVVID

Link: https://www.vvvvid.it/

Servizi: Ci sono due opzioni. O si può vedere lo streaming interamente Gratis ma con qualche spot pubblicitario a ogni inizio puntata, o fare un Abbonamento che toglie la pubblicità.

YAMATO ANIMATION

Link: https://www.youtube.com/user/YamatoEntertainment

Servizi: Interamente Gratis, ogni tanto c’è qualche pubblicità solita di youtube.

CRUNCHYROLL

Link: https://www.crunchyroll.com . Per vedere gli anime sub ita (sono presenti molte lingue) bisogna scegliere nella home la lingua italiana, se non viene in automatico.

Servizi: Due possibilità, o Gratis ma con spot pubblicitari ad ogni inizio puntata, o Abbonamento a pagamento che elimina la pubblicità, e dà dei servizi in più. Infatti i nuovi contenuti sono messi inizialmente solo per gli utenti a pagamento, e dopo una settimana diventano gratis per sempre (i video a pagamento hanno l’icona a corona in un angolo, i gratis nulla)

CONTACTOONS

Link: https://www.youtube.com/channel/UCRwNGiIlhn-iCgaUMEHF7xA

Servizi: Interamente Gratis, ogni tanto c’è qualche pubblicità solita di youtube.

RAKUTEN VIKI TV

Link: https://www.viki.com/collections/viki?content_lang=it

Descrizione: Tv Online ufficiale dedicata interamente ai Drama e Film live Asiatici (non sono presenti Anime) tra cui anche molti tratti da Manga. Tutti i Live sono solo sub ita, non c’è niente di doppiato. Il sito potrebbe apparire in inglese, ma tutti i video hanno anche i sottotitoli in italiano (vanno scelti nel simbolo a rotellina ad ogni puntata in streaming). Ci sono centinaia e centinata di titoli disponibili!

I RAGAZZI DEL MUNDIAL — In streaming sul sito Rai in questa pagina.

audio italiano – si tratta di una co-produzione italo-giapponese

POKEMON – VARIE SERIE

– su Tv Pokemon, sono presenti in streaming varie serie, più extra – https://www.pokemon.com/it/episodi-tv/

– sul canale di YouTube ufficiale italiano dei Pokemon – https://www.youtube.com/user/PokemonUfficiale

DREAM HIGH — In streaming sul canale di youtube ufficiale – link visione

doppiato in italiano e in versione integrale (in tv era stato censurato)

NETFLIX

Link: https://www.netflix.com/it/

Servizi: Solo a pagamento tramite Abbonamento mensile. E’ possibile anche fare un mese di prova gratis, o dividere un singolo abbonamento con più persone.

AMAZON PRIME VIDEO

Link: https://www.primevideo.com

Servizi: Solo a pagamento tramite Abbonamento mensile al servizio “Amazon Prime” (che permette una consegna veloce della merce comprata sul sito di vendita Amazon.it) (gli anime sono sotto la categoria “serie tv” o “film” e a volte sono difficili da scovare, consigliata la funzione “cerca”. I titoli dei cartoni sono a volte tradotti in italiano, a volte in inglese, a volte lasciati in originale).

Elenco delle case editrici italiane che si occupano di distribuire manga/anime/light novel nel nostro paese in modo principale, a seguire anche chi ne pubblica secondariamente. Sotto sono segnalate anche altre iniziative (legali!) per leggere manga/manhwa online gratis.

-Case editrici principali di manga/anime/light novel in Italia (ordine alfabetico)-

DYNIT

sito ufficiale

FLASHBOOK EDIZIONI

facebook

GOEN (Rw edizioni)

sito ufficiale

JPOP

sito ufficiale

PLANET MANGA (Panini)

sito ufficiale

STAR COMICS

sito ufficiale

YAMATO VIDEO

sito ufficiale

-Altre case editrici (ordine alfabetico)-

BAO PUBLISHING

sito ufficiale

CANICOLA EDIZIONI

sito ufficiale

OBLOMOV EDIZIONI

sito ufficiale

COCONINO PRESS

sito ufficiale

HAZARD EDIZIONI

sito ufficiale

HIKARI (001 edizioni)

sito ufficiale

HOLLOW PRESS

sito ufficiale

IN YOUR FACE WORLD

sito ufficiale

KAPPALAB (Ronin edizioni – Kappa edizioni)

sito ufficiale

MAGIC PRESS

sito ufficiale

MANGASENPAI

sito ufficiale

NIPPON SHOCK EDIZIONI (X Publishing)

sito ufficiale

RIZZOLI LIZARD

sito ufficiale

-Iniziative (legali!) per leggere manga/manhwa online gratis-

MANGA PLUS

pagina ufficiale – sito creato ufficialmente dalla casa editrice giapponese Shueisha, in cui è possibile leggere online alcuni suoi manga; quelli in corso sono costantemente aggiornati. Disponibile in lingua inglese o spagnola.

WEBTOON

pagina ufficiale – sito della casa editrice inglese Line che permette di leggere, ufficialmente, manhwa. Molti sono tradotti anche in lingua italiana. Alcune opere sono totalmente gratuite, di altre sono disponibili solo i primi capitoli. Costantemente aggiornato.

(immagine: illustrazione di Sako)