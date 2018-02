A cura di…

SCHEDA

Titolo originale: Shingeki no Kyojin 3

Traduzione letterale: L’Attacco dei Titani 3

Titolo internazionale: Attack on Titan Season 3

Genere: shounen – combattimenti, azione, horror, fantasy

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: ?

Anno di uscita in Giappone: Anime in uscita a Luglio 2018

Tratto:.dal manga “L’Attacco dei Giganti” di Hajime Isayama

Director: Tetsuro Araki, Masashi Koizuka

Series Composition: ?

Script: ?

Character design: ?

Music: ?

Studios: Wit Studio, Production I.G

Titolo in Italia: L’Attacco dei Giganti 3

Edizione italiana: ?

Sigle:

Trailer



Anime relativi:

– “L’Attacco dei Giganti” prequel

– “L’Attacco dei Giganti 2” prequel

TRAMA

Terza serie animata de “L’Attacco dei Giganti”.

(La Trama sarà disponibile a Luglio 2018, appena sarà uscito il primo episodio).

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

(non ancora noti)

LINK inerenti alla serie

Materiale su “L’Attacco dei Giganti” presente sul sito:

Altre opere di Tetsuro Araki presenti sul sito:

RECENSIONI

