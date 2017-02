A cura di Beppe Black Red

Titolo originale: Biohazard: Damnation – (バイオハザード ダムネーション )

Titolo internazionale: Biohazard: Damnation

Genere: film di animazione – horror, azione, combattimento, fantascienza

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Durata: 100 minuti

Anno di uscita in Giappone: 2012 in versione digitale su PlayStation Network e Xbox Live, e poi Dvd/blu Ray

Tratto: dalla saga di videogiochi “Resident Evil” della Capcom

Director: Makoto Kamiya

Character design: Naoyuki Onda

Music: Rei Kondoh,Shusaku Uchiyama

Studios: Capcom Studios, Sony Pictures Animation, Digital Frontier

Titolo in Italia: Resident Evil: Damnation

Anno di pubblicazione in Italia: 2012

Trasmissione in tv: no

Censura: no

Edizione italiana: Sony Pictures, il film è disponibile sia in Dvd che in Blu ray

Sigle:

sigla finale

“Carry On” di Anna Tsuchiya

Anime relativi:

– Resident Evil: Degeneration (film, 2008)

– Resident Evil: Vendetta (film, 2018)

TRAMA

2011: nella repubblica Slava dell’Est, la guerra civile è in atto senza sosta ormai da mesi; ed è sempre più frequente la voce che i ribelli, stiano usando le BOW nel conflitto. Per appurare ciò, l’agente Leon Kennedy sarà mandato dal governo americano a investigare, tuttavia verrà presto richiamato per motivi politici, ma qui fatta conoscenza di Buddy e suo fratello, due ribelli, scoprirà come ciò oltre che vero è un pericolo non solo per lo stato slavo, ma anche per il mondo!

Leon dovrà investigare su un complotto ordito dalla presidentessa Svetlana Borikova, e con cui potrebbe esserci lo zampino della Neo Umbrella, insieme a una sua vecchia conoscenza…

Riuscirà il nostro eroe a evitare una nuova minaccia zombie ? o il mondo è condannato a una nuova Racoon City?

DOPPIATORI

Doppiatori Italiani

Alessandro Rigotti: Leon S. Kennedy

Patrizia Scianca: Ada Wong

Francesca Fiorentini: Svetlana Belikova

Cinzia Massironi: Ingrid Hunnigan

