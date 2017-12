A cura di Dana

SCHEDA

Titolo originale: Serial Experiments Lain

Titolo internazionale: Serial Experiments Lain

Genere: serie tv – psicologico, drammatico, mistero, fantascienza

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 13 (conclusa)

Anno di uscita in Giappone: 1998



Director: Ryutaro Nakamura

Screenplay: Chiaki J. Konaka

Storyboard: Ryutaro Nakamura

Music: Reiichi Nakaido

Original creator: Yoshitoshi ABe

Original story: Yasuyuki Ueda

Original Character Design: Yoshitoshi ABe

Character Design: Takahiro Kishida

Studios: Triangle Staff

Titolo in Italia: Serial Experiments Lain

Anno di pubblicazione in Italia: 2001

Trasmissione in tv: Cultoon (Sky)

Censura nella trasmissione televisiva: no

Edizione italiana: pubblicato in 4 Dvd dalla Dinyt

Streaming: in visione, gratuita e legale, su VVVVID.

Sigle:

Sigla iniziale

“Duvet” del gruppo Boa

Sigla finale

“Tooi Sakebi” di Nakaido Rei’ichi

TRAMA

In una città, il cui cielo è intersecato da una fittissima rete di cavi elettrici e la tecnologia è molto avanzata, vive Lain; una ragazzina delle medie piuttosto timida.

Un giorno riceve la mail di una compagna di scuola morta suicida poco tempo prima; e invece di pensare a qualche scherzo di cattivo gusto, Lain comincia ad incuriosirsi sul perchè di quella missiva.

Dopo aver chiesto al padre un nuovo Navi (l’evoluzione del PC), inizia a navigare nel Wired (una rete di computer simile ad Internet) in cerca di risposte.

Da qui in poi una serie di eventi inspiegabili sconvolgeranno la sua tranquilla vita…

EPISODI

1 – Weird

2 – Girl

3 – Psyche

4 – Religion

5 – Distortion

6 – Kids

7 – Society

8 – Rumors

9 – Protocol

10 – Love

11 – Infornografy

12 – Landscape

13 – Ego

DOPPIATORI

Traduzione: Yoshiya Hirohama

Dialoghi: Michele Gelli (ep.1-7), Gianluca Aicardi (ep.8-13)

Doppiaggio: SEFIT-CDC

Direzione del Doppiaggio: Anna Rita Pasanisi

Assistente al Doppiaggio: Silvia Menozzi

PERSONAGGI DOPPIATORI ORIGINALI DOPPIATORI ITALIANI Lain Iwakura Kaori Shimizu Perla Liberatori Arisu Mizuki Yoko Asada Federica De Bortoli Mika Iwakura Ayako Kawasumi Barbara De Bortoli Miho Iwakura Rei Igarashi Cristina Boraschi Yasuo Iwakura Ryunosuke Ohbayashi Sergio di Stefano Hayashi Antonio Sanna Masami Eiri Sho Hayami Roberto Chevalier Karl Stefano Mondini Taro Keito Takimoto Stefano De Filippis Masayuki Sora Fujima Alessio De Filippiss Myu-Myu Yuki Yamamoto Gemma Donati July Kato Manabi Mizuno Domitilla D’Amico Reika Yamamoto Chiharu Tezuka Alida Milana Prof. Hodgson Hikaru Miyata Sergio Graziani Narratore Kenji Kobayashi Alessandro Rossi

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Ryutaro Nakamura presenti sul sito:

Ghost Hound serie tv, anime

Rec serie tv, anime

