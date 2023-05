manga – CUPID SHOCK CHASE- di Minta Suzumaru

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Sophitia.

SCHEDA

Titolo originale: Cupid ni Rakurai Tsuigeki – (キューピッドに落雷 追撃)

Titolo internazionale: Cupid Shock Chase

Autrice: Minta Suzumaru

Genere: sentimentale, scolastico

Target: yaoi

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2019

Casa Editrice giapponese: Tokyo Mangasha

Rivista: Cab

Volumi: 1 (concluso)

Titolo in Italia: Cupid Shock Chase

Anno di pubblicazione in Italia: 2022

Casa Editrice italiana: Star Comics

edizione con sovracopertina

Traduzione: Michela Riminucci

Volumi: 1 (concluso) – il manga è venduto in Box con il prequel “Cupid Shock” a 13,00 € totali

TRAMA

Attenzione, spoiler sulla precedente opera. Sequel di “Cupid Shock”.

Shingo e Ao ora stanno assieme, ma mentre uno non avrebbe problemi a farlo sapere in giro, l’altro è più riservato e non vuole.

Oltre a questo, tra i due iniziano anche le prime incomprensioni e gelosie… per esempio, perchè il senpai del terzo anno Takei sta sempre attorno ad Ao?

IMMAGINI clicca per ingrandire

OPERE RELATIVE

Manga

– Cupid Shock – prequel

– Kanshaku Dama no Love Song – spinoff

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Minta Suzumaru presenti sul sito:

RECENSIONI