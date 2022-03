testi sigle ost – SAILOR MOON videogames

Sunshine Moonlight

Let’s start hajimemashou yo

futari no monogatari

nee tamerawanaide saisho no suteppu

Let’s try

dokidoki shiteru kimochi wa onaji nano

mou tomerarenai ne kakedasu tokimeki

mune no naka de egaku chizu wa

doko e to tsuzuiteru no

mayoi nagara aseranaide

tashikamete mitai.

Please Mr. Sunshine kimi no egao ga

I’m like a moonlight watashi wo terasu

dakara itsumo kagayaite ite

Please Mr. Sunshine yume oikakeru

I’m like a moonlight hitomi ga suki yo

demo muchuu de kono te hanasanaide.

Let’s keep tsuzukemashou yo

ashita ga tookute mo

nee akiramenaide mou ichido suteppu

Let’s try shinjite iru no

kokoro wo awasetara

sou yukitai basho e kanarazu ikeru to.

Toki no peeji mekuru tabi ni

tomadoi fueru keredo

kinou yori mo wakariaeru

futari ni naritai.

Please Mr. Sunshine kimi no yuuki ga

I’m like a moonlight watashi wo kaeru

sou yo ima wa mitsumete hoshii

Please Mr. Sunshine setsunasa nante

I’m like a moonlight keshichau kurai

atsui kaze de kimi ni makikonde yo.

Please Mr. Sunshine kimi no yuuki ga

I’m like a moonlight watashi wo kaeru

sou yo ima wa mitsumete hoshii

Please Mr. Sunshine setsunasa nante

I’m like a moonlight keshichau kurai

atsui kaze de kimi ni makikonde yo.