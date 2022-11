uscite ANIME HOME VIDEO e CINEMA – NOVEMBRE 2022

5 2 Voti Vota l'opera (solo registrati)

A cura di Marichan.

In questo sito abbiamo deciso di segnalare solo le uscite certe prese direttamente dai siti e dai canali social delle varie case editrici. Ogni volta che ci saranno novità, la lista verrà aggiornata (non tutte le case editrici mettono subito disponibile l’elenco delle uscite del mese).

NOVEMBRE 2022

SWORD ART ONLINE: PROGRESSIVE – SCHERZO OF DEEP NIGHT – Novità del mese!

Un film di Ayako Kawano. Uscita 14-15-16 novembre 2022. Distribuzione Nexo Digital /Dynit.

DINYT

Sfondamento Dei Cieli Gurren Lagann- The Complete Series – Novità del mese!

(Eps 01-27) (5 Blu-Ray)

Gurren Lagann – Childhood’s end – Volume 01 – Novità del mese!

film d’animazione

Gurren Lagann – The lights in the sky are stars – Volume 02 – Novità del mese!

film d’animazione

Sword Art Online Progressive: Aria Of A Starless Night – Novità del mese!

Dvd o Bluray

Hunter X Hunter (2011) Box 1 – Novità del mese!

Dvd o Bluray (Eps.01-26)

YAMATO VIDEO

Naruto – Parte 3

Cofanetto Bluray con 4 dischi (doppiaggio tv, sottotitoli fedeli)

Occhi Di Gatto – Stagione 1 – Novità del mese!

Blu-ray (5 Bd)

ANIME FACTORY

La Casa degli Smarriti sul Promontorio – Novità del mese!

Blu-ray