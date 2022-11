Uscite MANGA e MANHWA – NOVEMBRE 2022

5 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)



A cura di Marichan.

In questo sito abbiamo deciso di segnalare solo le uscite certe prese direttamente dai siti e dai canali social delle varie case editrici. Ogni volta che ci saranno novità, la lista verrà aggiornata (non tutte le case editrici mettono subito disponibile l’elenco delle uscite del mese).

NOVEMBRE 2022

– STARS COMICS –

09 Novembre

DETECTIVE CONAN n. 101

€ 5,90

DOMANI IL PRANZO SEI TU n. 7

€ 6,50

FAIRY TAIL NEW EDITION n. 61

€ 4,30

IN THE CLEAR MOONLIT DUSK n. 2

€ 5,50

KAGUYA-SAMA: LOVE IS WAR n. 16

€ 5,90

16 Novembre

A TE CHE CONOSCI L’AZZURRO DEL CIELO – HER BLUE SKY n. 3

€ 5,90

CARDCAPTOR SAKURA COLLECTOR’S EDITION n. 12 – ultimo volume

€ 9,90

DETECTIVE CONAN NEW EDITION 29

€ 5,90

DRAGON BALL ULTIMATE EDITION n. 7

€ 15,00

NOAH OF THE BLOOD SEA n. 2

€ 6,90

RECORD OF RAGNAROK n. 12

€ 5,90

SANCTUARY n. 3

€ 15,00

SOLOIST IN A CAGE n. 2

€ 6,90

THE ANCIENT MAGUS BRIDE n. 17

€ 5,90

23 Novembre

FINCHÉ MORTE NON CI SEPARI n. 1 – Novità del mese!

€ 6,50

LA ZONA FANTASMA – Novità del mese!

€ 15,00

LIVING-ROOM MATSUNAGA-SAN n. 10

€ 5,50

MASHLE n. 8

€ 4,50

RUROUNI KENSHIN PERFECT EDITION n. 5

€ 9,00

SANPEI IL RAGAZZO PESCATORE TRIBUTE EDITION n. 3

€ 12,00

SOLO LEVELING n. 10

€ 8,90

SWEET HOME n. 3

€ 12,90

THE SEVEN DEADLY SINS COLLECTION n. 5

€ 25,80 – Box con i volumi dal 25 al 30 – disponibile anche il Box vuoto

TSUBAKI-CHO LONELY PLANET NEW EDITION n. 5

€ 5,50

TV ANIME DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA OFFICIAL CHARACTERS BOOK n. 2

€ 6,90

30 Novembre

AYAKASHI TRIANGLE n. 1

€ 5,90

CLAYMORE NEW EDITION n. 2

€ 5,90

DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA LIBRO DA COLORARE – ROSSO n. 1

€ 7,90

FAIRY TAIL 100 YEARS QUEST n. 11

€ 4,50

I CAVALIERI DELLO ZODIACO – SAINT SEIYA FINAL EDITION n. 2

€ 7,00

OUR NOT SO LONELY PLANET TRAVEL GUIDE n. 3

€ 6,50

SHAMAN KING RED CRIMSON n. 3

€ 5,90

THE CASE STUDY OF VANITAS n. 10

€ 5,90

– PLANET MANGA (PANINI) –

03 Novembre

Fire Force – The Art of Atsushi Ohkubo – Novità del mese!

artbook – 7,50 €

Il Campo dell’Arcobaleno

ristampa 12,90 €

One-Punch Man 1

ristampa 5,20 €

Assassination Classroom – Cofanetto Vuoto con Variant

15,90 €

Blue Exorcist 4

ristampa 5,50 €

Blue Exorcist 24

ristampa 5,20 €

Blue Exorcist 25

ristampa 5,50 €

Black Bulter 10

ristampa 5,20 €

Black Bulter 11

ristampa 5,20 €

Jujutsu Kaisen. Sorcery Fight. Official fanbook – Novità del mese!

8,50 €

Soul Eater – Ultimate deluxe edition 1 – Novità del mese!

13,00€

10 Novembre

Shy 7

5,20 €

Konosuba! 11

5,20 €

Darwin’s Game 25

5,90 €

Seraph of the End 27

5,20 €

17 Novembre

Soft Metal vampire 6

7,00 €

Saga of Tanya the Evil 24

7,00 €

Dead dead demon’s dededede destruction 4

ristampa 7,50 €

Dead dead demon’s dededede destruction 5

ristampa 7,50 €

Dead dead demon’s dededede destruction 6

ristampa 7,50 €

Blue Lock 16

7,00 €

Kengan Ashura 23

7,00 €

I viaggi della strega 4

7,50 €

Planet of the fools 7

7,00 €

Otherside Picnic 2

7,50 €

Natsume degli Spiriti 27

9,90 €

Ma che sfacciato! 6

7,00 €

Mushoku Tensei 14

7,50 €

Shangri-La Frontier 5

5,20 – variant a 8,20 €

Hinowa ga crush! 7

5,50 €

Togen Anki – Sangue maledetto 2

5,20 €

Sakamoto Days 4

5,20 €

Aragane No Ko – Diamond In The Rough 1 – Novità del mese!

5,20 €

24 Novembre

Noragami 3

ristampa 5,20 €

Noragami 7

ristampa 5,20 €

Noragami 8

ristampa 5,20 €

Noragami 20

ristampa 5,20 €

Noragami 24

ristampa 5,20 €

20th Century Boys Ultimate Deluxe Edition 10

14,90 €

Fullmetal Alchemist Ultimate Deluxe Edition 17

12,00 €

Neon genesis evangelion collector’s edition 3

14,90 €

La professoressa mente 1 – Novità del mese!

12,00 €

La professoressa mente 2

12,00 €

La professoressa mente 3

12,00 €

La professoressa mente 4

12,00 €

Kingdom Hearts II 1 – Novità del mese!

9,00

– J POP –

03 Novembre

Shirai x Pozuka Short Stories – Novità del mese!

Smile down the runway 6

Happy Shitty Life 2

Blue Period 12

Girl From the Other Side: Dear – Novità del mese!

Tokyo Revengers Manji Pack 2 (vol.20+ Character Book) – Novità del mese!

09 Novembre

Tokyo Revengers Character Book – Novità del mese!

Squalificati 3

La Donna dell’Era Shōwa – Novità del mese!

BJ Alex Collection Box (9-10)

Oshi no Ko 5

Frieren 8

Tokyo Revengers 20

16 Novembre

Non tormentarmi Nagatoro! 12

Pokémon. La grande avventura Nero e Bianco Vol. 22

23 Novembre

Miss Kobayashi’s 11

30 Novembre

Il mistero di Ron Kamonohashi 2

Shōwa 4

Tokyo Revengers 21

Overlord – Light Novel 9

– GOEN –

Barakamon 1 – Novità del mese!

Prezzo: € 5.95

Bastardo 7

€ 12.50

Bastardo 8

€ 12.50

Colpo mortale 3

€ 6.95

Colpo mortale 4

€ 6.95

Come sopravvivere nell’era Sengoku 3

€ 6.50

Forza Genki! 29

€ 6.95

Gift 3

€ 7.50

Helck 4

€ 6.50

Helck 5

€ 6.50

Il duca della morte e la domestica oscura 2

€ 5.95

L’ultimo viaggio delle ragazze 3

€ 6.95

La vendetta di Masamune 3

€ 6.95

Non mi stuzzicare, Takagi! 1 – Novità del mese!

€ 5.95

Primavera maledetta 1 – Novità del mese!

€ 7.50

Primavera maledetta 2

€ 7.50

Shin Sakura Mail 1 – Novità del mese!

€ 6.95

UQ Holder 27

€ 6.50

Chihayafuru – Il gioco di Chihaya 1 (anche variant) – Novità del mese!

Drifting Net Café 3

Karakuri Circus 46

Number 7 n.1 – Novità del mese!

Stringimi 1 – Novità del mese!

Prison Experiment 8

Team Phoenix 1 – Novità del mese!

Swan il cigno 2

– FLASHBOOK –

(non ancora annunciate)

– MAGIC PRESS –

36000 secondi al giorno 4

6.50€

Curvy è bello – Novità del mese!

12.00€

Il buio oltre la finestra triangolare 7

6.90€

Skip Beat! 19

6.50€

The Eminence in Shadow 4

6.90€

Barbarities 4 – ultimo numero

7,90€

Legami d’amore 3

6,90€

– DYNIT –

Darwin’s Incident 01 – Novità del mese!

di Shun Umezawa 12.90€

Snowball Earth 01 – Novità del mese!

di Yuhiro Tsujitsugu 12.90€

Fool Night 01 – Novità del mese!

di Kasumi Yasuda 12.90€

The flavor of Melon 01 e 02 – Novità del mese!

di Etsuko, disponibile in cofanetto 28.40€

Azur Lane Queen’s Orders 01 – Novità del mese!

di Tsuchii e Azur Lane’s staff 12.90€

Ni no kuni – L’erede della luce e il principe gatto 01 e 02 – Novità del mese!

di Ran Kuze e Level5 Inc, disponibile in cofanetto 28.40€

Memorie dall’Isola Ventaglio 01 – Novità del mese!

di Kan Takahama 12.90€

Beck New Edition 5

12.90€

Beck New Edition 6 – ultimo numero

12.90€

Big GTO Deluxe Black Edition 10

9.90€

Border 66 n.4

12.90€

GTO: Paradise Lost 17

6.90€

Hello! Spank 7

12.90€

I Semi dell’Eros 3

12.90€

Junket Bank 4

12.90€

La lanterna di Nyx BOX (Vol. 1-6)

77.40€

Ookami Rise 5

12.90€

– HIKARI –

VERSAILLES OF THE DEAD 3

UNSUNG CINDERELLA – MIDORI, FARMACISTA OSPEDALIERA 1 – Novità del mese!

SUSANO OH 3

GEN DI HIROSHIMA 1 – Novità del mese!

NEW LOVE, NEW LIFE! 1 – Novità del mese!

JIGOKU NO SENKI – IL DEMONE FUNESTO 2

LIDDELL 2

AI CITY 1 – Novità del mese!

BLOODY SUGAR LAUGHS AT THE NIGHT 1 – Novità del mese!

SAIYUKI L’epopea del re scimmiotto 3

JK Haru – Sex Worker in Another World 3

TERRANIUM 3