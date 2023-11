Uscite MANGA NOVEMBRE 2023

5 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)



Uscite MANGA (manhwa, manhua, italiani) NOVEMBRE 2023

A cura di Marichan.

In questo sito abbiamo deciso di segnalare solo le uscite certe prese direttamente dai siti e dai canali social delle varie case editrici. Ogni volta che ci saranno novità, la lista verrà aggiornata (non tutte le case editrici mettono subito disponibile l’elenco delle uscite del mese). Clicca sul titolo dell’opera per leggerne la scheda su questo sito.

– STARS COMICS –

01 Novembre

BLUE BOX n. 6

€ 5,90

EDENS ZERO n. 1 – VARIANT COVER EDITION

€ 6,90

EDENS ZERO n.20

€ 5,50

EDENS ZERO – STARTER PACK

€ 19,00 –

FAIRY TAIL n. 1 – VARIANT COVER EDITION

€ 6,90

FOUR KNIGHTS OF THE APOCALYPSE n. 11

€ 5,20

GACHIAKUTA n. 2

€ 5,20

GACHIAKUTA n. 2 –VARIANT COVER EDITION CON 1 ILLUSTRATION CARD E 1 SET DI STICKER

€ 6,90

HERE U ARE n. 1 – Novità del mese!

€ 9,90

I CAVALIERI DELLO ZODIACO – SAINT SEIYA FINAL EDITION n. 6

€ 7,90

MASHIMA HERO’S – Novità del mese!

€ 7,90

ONE PIECE EPISODE A n. 2

€ 5,90

ONEIRA n. 1 – Novità del mese!

€ 6,90

RAVE – THE GROOVE ADVENTURE NEW EDITION n. 1 – Novità del mese!

€ 5,90

RAVE – THE GROOVE ADVENTURE NEW EDITION n. 1 – VARIANT

€ 6,90

RAVE – THE GROOVE ADVENTURE NEW EDITION n.2

€ 5,90

SANJI’S FOOD WARS! – SHOKUGEKI NO SANJI – Novità del mese!

€ 6,50

SHAMAN KING ZERO n. 2

€ 6,50

08 Novembre

A COUPLE OF CUCKOOS n. 6

€ 5,90

CLAYMORE NEW EDITION n. 12

€ 5,90

KAMISAMA KISS NEW EDITION n. 11

€ 9,00

RANKING OF KINGS n. 4

€ 6,90

SCUM’S WISH n. 7

€ 6,50

SHIKIMORI’S NOT JUST A CUTIE n. 2

€ 6,50

THE KING’S BEAST n. 3

€ 5,90

15 Novembre

CHILDREN OF THE WHALES n. 23 – ultimo numero!

€ 6,90

DETECTIVE CONAN NEW EDITION n. 41

€ 6,50

DRAGON BALL ULTIMATE EDITION n. 19

€ 15,00

LE BIZZARRE AVVENTURE DI JOJO: CRAZY DIAMOND’S DEMONIC HEARTBREAK n. 1 – Novità del mese!

€ 5,90

ONE PIECE NEW EDITION n. 101

€ 5,20

VANISHING MY FIRST LOVE n. 7

€ 6,50

WELCOME TO THE BALLROOM n. 6

€ 5,90

YURI IS MY JOB! n. 5

€ 6,90

22 Novembre

A SIGN OF AFFECTION n. 8

€ 5,90

FINCHÉ MORTE NON CI SEPARI n. 7

€ 6,50

HAIKYU!! CLUB n. 3

€ 5,20

HAIKYU!! COLLECTION n. 7

€ 26,00

I’M IN LOVE WITH THE VILLAINESS n. 1 – Novità del mese!

€ 6,50

RUROUNI KENSHIN PERFECT EDITION n. 11

€ 9,00

SWEET HOME n. 9

€ 12,90

THE BOXER n. 5

€ 13,90

TOKYO ALIENS n. 6

€ 6,50

TSUBAKI-CHO LONELY PLANET NEW EDITION n. 14 – ultimo numero!

€ 5,90

YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA n. 40

€ 5,20

29 Novembre

ARIA – THE MASTERPIECE n. 2

€ 19,90

GACHIAKUTA n. 3

€ 5,20

GACHIAKUTA n. 3 – VARIANT COVER EDITION CON 1 ILLUSTRATION CARD E 1 SET DI STICKER

€ 6,90

HITORIJIME MY HERO n. 14

€ 6,90

MY HERO ACADEMIA n. 38

€ 5,20

ONE PIECE n. 106

€ 5,20

RAVE – THE GROOVE ADVENTURE NEW EDITION n.3

€ 5,90

SHAMAN KING THE SUPER STAR n. 3

€ 6,50

UZAKI-CHAN WANTS TO HANG OUT! n. 9

€ 6,50

WITCH WATCH n. 4

€ 5,90

– PLANET MANGA (PANINI) –

09 Novembre

Shy 13

5,20 €

Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco – The Lost Canvas 8 – nuova edizione

5,20 €

Undead Unluck 12

5,20 €

Togen Anki: Sangue Maledetto 8

5,20 €

Boruto: Naruto Next Generations 20 – ultimo numero!

5,20 €

Aragane No Ko – Diamond In The Rough 7

5,20 €

Sakura, Saku 5

5,20 €

Sakamoto Days 10

5,20 €

One Punch-Man 28

5,20 €

One Punch-Man 28 – Variant

7,00 €

Yomi no Tsugai 3

7,00 €

Spy x Family Calendario 2024 + Variant

24,90

16 Novembre

Blue Lock 23

7,00 €

Assassin’s Creed Dynasty 6

10,00 €

Marmalade boy little. Deluxe edition 3

9,90 €

Evol 4

7,90 €

Guitar Shop Rosie 2

7,50 €

Star Wars: Visions – Novità del mese!

5,20 €

Kijin Gentosho: Demon Hunter 2

7,00 €

Fire Force 34 – ultimo volume!

5,20 €

Fire Force 34 – Variant – ultimo volume!

7,00 €

– J POP –

07 Novembre

Call of the night 11

Cara Sacchan 2

Dandadan 9

Frieren – Oltre la fine del viaggio 11

Oshi no Ko 11

Skip and Loafer 3

The Dangers in my Heart 1 – Novità del mese!

The War of Greedy Witches 3

Tokyo Revengers full color short stories 1 – STAY GOLD – Novità del mese!

14 Novembre

Akane Banashi 2

Choujin X 5

Gaku 3

I Am A Hero – Nuova Edizione 20

Il mio Matrimonio Felice 4

Insomniac After School 7

Lei e il suo cane da guardia 2

Smile down the Runaway 17

21 Novembre

Danmachi – Sword Oratoria 22

Don’t call it mystery 03

Hyouka 14

Medalist 4

Mononogatari 6

My charms are wasted 4

World’s End Harem 14

28 Novembre

Blue Giant Supreme 1 – Novità del mese!

La nave di Teseo 7

La Via del Grembiule – lo yakuza casalingo 11

Re zero stage IV 4

Shadow House 13

Zombie 100 n.13

Tokyo Revengers 31 – ultimo numero!

– GOEN –

Barakamon 5

Barakamon 6

30 Anni, Vergine, Mago 4

Candy And Cigarettes 1 – Novità del mese!

Non Mi Stuzzicare, Takagi! 5

The Fable 1 – Novità del mese!

Morirò se non resto vergine 2

Helck 9

Hadacamera 1 – Novità del mese!

Il mondo della morale al rovescio 3

La corte dei cento demoni 6

Nella prossima vita non voglio conoscerti 1 – Novità del mese!

Ridendo In Purgatorio 3

Mononokean l’imbronciato 7

In Piedi Su Un Milione Di Vite 1 – Novità del mese!

La casa del sole 4

Konohana Kitan 1 – Novità del mese!

Un calcio volante al mio demonio 3

La principessa rock 1 – Novità del mese!

Distruggete Sobutei! 1 – Novità del mese!

UQ Holder 28

Holyland 16

Holyland 17

RISTAMPE

Kiseiju 2 e 7

UQ Holder 1, 2, 3, 9

Midnight Secretary 7

Colpo mortale 1

Drifting net cafè 1 e 2

Starcrossed 1

Kiss him nor me! 14

– FLASHBOOK –

The story of me, daddy and daddy – Novità del mese!

5,90€

Un tocco di Blu 1 – Novità del mese!

6,90€

The Five Star Story 17

7,50€

– MAGIC PRESS –

The Emince in the shadow 10

La mia maledetta vampira 1 – Novità del mese!

Il Buio oltre la finestra triangolare – Special

Metamorfosi – Novità del mese!

Giochi D’Amore 1 – Novità del mese!

Skip Beat! 32

La Principessa sacrificale e il re delle bestie 14

Tra le braccia della primavera Alive 3

Tsukimichi moonlit fantasy 7

– DYNIT –

GTO. Paradise lost. 1 – Variant

di Toru Fujisawa, 9,90€

GTO. Paradise lost 19

di Toru Fujisawa, 6,90€

Moriyamachu driving school. – Novità del mese!

di Keigo Shinzo, 19,90€

Typhoon day. – Novità del mese!

di Keigo Shinzo, 16,90€

Sentimental no reaction. – Novità del mese!

di Keigo Shinzo, 16,90€

– HIKARI –

Gannibal 13 – ultimo numero!

Dance! Kremlin Palace – Novità del mese!

I racconti dell’orrore di Noroi Michiru 1 – Novità del mese!

Gen di Hiroshima 10 – ultimo volume!

Pumpkin Night 1 – Novità del mese!

I giorni dell’allegria 1 – Novità del mese!

That’s my space Opera! 1 – Novità del mese!

Shigahime 1 – Novità del mese!

Al mio caro M 1 – Novità del mese!

Soul Liquid Chambers 1 – Novità del mese!

Duke Goblin 1 – Novità del mese!

– ISHI PUBLISHING –

Bocchi The Rock! 1 – Novità del mese!

6.90€

Peace Hame! 1 – Novità del mese!

6.90€

Principesse imperfette 1 – Novità del mese!

6.90€

Berserk of Gluttony 1 – Novità del mese!

light novel

– TOSHOKAN –

Mayfly Island – Novità del mese!

6.90€

Blossom – Novità del mese!

6.90€

My Soul Mate – Novità del mese!

6.90€

Nostalgia delle Dojinshi – Novità del mese!

6.90€

Yan 4

6.90€

La monella Chie 1 – Novità del mese!

6.90€

La monella Chie 2 – Novità del mese!

6.90€

– SALDAPRESS –

Kuma Kuma Kuma Bear 2

7.50€

– CONONINO/ DOKU –

Amane Gymnasium 1 – Novità del mese!

di Usamaru Furuya 8,90€

Polvere di stelle 1 – Novità del mese!

di Sansuke Yamada 8,90€

– BAO –

La taverna di mezzanotte. Tokyo stories 8

18,00 €

– GAIJIN –

Cos’è che non va con la Segretaria Kim? 1 – Novità del mese!

12,90 €

– SPREA –

Piccole Donne 3

9.90€

I cinque Samurai 3

9.90€