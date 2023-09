Uscite MANGA SETTEMBRE 2023

5 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)



Uscite MANGA (manhwa, manhua, italiani) SETTEMBRE 2023

A cura di Marichan.

In questo sito abbiamo deciso di segnalare solo le uscite certe prese direttamente dai siti e dai canali social delle varie case editrici. Ogni volta che ci saranno novità, la lista verrà aggiornata (non tutte le case editrici mettono subito disponibile l’elenco delle uscite del mese). Clicca sul titolo dell’opera per leggerne la scheda su questo sito.

– STARS COMICS –

06 Settembre

AYAKASHI TRIANGLE n. 5

€ 5,90

BLUE BOX n. 5

€ 5,90

DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA LIBRO DA COLORARE n. 5 GIALLO

€ 7,90

EDENS ZERO n. 19

€ 5,50

FOUR KNIGHTS OF THE APOCALYPSE n. 10

€ 5,20

MY HERO ACADEMIA n. 37

€ 5,20

SHAMAN KING ZERO n. 1 – Novità del mese!

€ 6,50

YURI IS MY JOB! n. 4

€ 6,50

13 Settembre

A COUPLE OF CUCKOOS n. 5

€ 5,90

BAKEMONOGATARI – MONSTER TALE n. 19

€ 6,50

CLAYMORE NEW EDITION n. 11

€ 5,90

KAMISAMA KISS NEW EDITION n. 9

€ 9,00

OUR NOT SO LONELY PLANET TRAVEL GUIDE n. 4

€ 6,50

RANKING OF KINGS n. 3

€ 6,90

SCUM’S WISH n. 6

€ 6,50

THE KING’S BEAST n. 2

€ 5,90

VITA DA SLIME n. 21

€ 5,90

YOUR LETTER – Novità del mese!

BOX CON DUE ILLUSTRATION CARD E UN POSTER € 15,90

20 Settembre

A TE CHE CONOSCI L’AZZURRO DEL CIELO – HER BLUE SKY ROMANZO – Novità del mese!

€ 15,00

DETECTIVE CONAN NEW EDITION n. 39

€ 6,50

DRAGON BALL ULTIMATE EDITION n. 17

€ 15,00

I WANT TO BE THE WALL n. 2

€ 7,50

MAGICAL GIRL RISUKA n. 3

€ 6,50

MIX n. 18

€ 5,50

ONE PIECE NEW EDITION n. 100

€ 5,20

SHIRAYUKI DAI CAPELLI ROSSI n. 23

€ 5,90

TO YOUR ETERNITY n. 19

€ 5,90

WELCOME TO THE BALLROOM n. 5

€ 5,90

27 Settembre

DRAGON BALL SUPER n. 20

€ 5,50

FINCHÉ MORTE NON CI SEPARI n. 6

€ 6,50

FROM THE RED FOG n. 5

€ 6,50

GACHIAKUTA n. 1 – Novità del mese!

disponibile in varie versioni – normale 5,20 € – box con gadget € 29,90 – variant € 12,90

HAIKYU!! CLUB n. 2

€ 5,20

HAIKYU!! COLLECTION n. 6

€ 26,00

KAIJU No. 8 n. 9

€ 5,50

PROMISE CINDERELLA n. 2

€ 6,50

RUROUNI KENSHIN PERFECT EDITION n. 10

€ 9,00

SANPEI IL RAGAZZO PESCATORE TRIBUTE EDITION n. 8

€ 12,00

SWEET HOME n. 8

€ 12,90

THE BOXER n. 4

€ 13,90

TOWER OF GOD n. 11

€ 12,90

TSUBAKI-CHO LONELY PLANET NEW EDITION n. 12

€ 5,90

– PLANET MANGA (PANINI) –

01 Settembre

Bentornato, Alice 5

7.00€

Blue Lock 22

7.00€

Boruto: Naruto Next Generations 19

5.20€

Boy’s Abyss 8

7.00€

Elden Ring: La Via Per l’Albero Madre 2

7.00€

Excuse me, Dentist! – It’s Touching Me! 7

7.00€

Gleipnir 13

7.00€

I Viaggi della Strega – The Journey of Elaina 5

7.90€

La promessa della rosa 10

5.90€

Marmalade Boy Ultimate Deluxe Edition 6

12.90€

Mieruko-Chan 5

7.00€

Miraculous – Le Storie di Ladybug e Chat Noir 2

7.00€

Moonlight Mile Ultimate Edition 4

16.00€

My Home Hero 9

7.00€

Namaikizakari – Ma Che Sfacciato! 13

7.00€

Natsume degli Spiriti 29

9.90€

Rooster Fighter 5

7.00€

Saga of Tanya the Evil 26

8.50€

Skeleton Knight in Another World 7

7.00€

Soul Eater Ultimate Deluxe Edition 6

13.00€

Triage X 26

7.90€

True Beauty 5

14.90€

Watanare – Non Esiste che ci Mettiamo Insieme… Oppure sì? 1 – Novità del mese!

7.00€

Yu-Gi-Oh! Complete Edition 7

14.90€

14 Settembre

Yasha 3

16,00 €

The Witch and the Beast 5

7,00 €

Twin Star Exorcists 30

5,20 €

Seraph of the End 29

5,20 €

Sasaki e Miyano 9

7,00 €

Namaikizakari – Ma Che Sfacciato! 14

7,00 €

Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco – The Lost Canvas 6 – nuova edizione

5,20 €

Sakura, Saku 4

5,20 €

Shy 12

5,20 €

Aragane No Ko – Diamond In The Rough 6

5,20 €

Jumbo Max 4

7,50 €

Sakamoto Days 9

5,20 €

Evol 3

7,90 €

Superman Vs. Food 1 – Novità del mese!

7,00 €

One Operation Joker 1 – Novità del mese!

7,00 €

Batman Justice Buster 1 – Novità del mese!

7,00 €

Dai Dark 6

7,50 €

Konosuba! – This Wonderful World 16

5,90 €

Togen Anki: Sangue Maledetto 7

5,20 €

20 Settembre

Elden Ring Official Art Book – Cofanetto – Novità del mese!

cofanetto con 2 Artbook – 79,80 €

Neon Genesis Evangelion Collector’s Edition 7

14,90 €

– J POP –

06 Settembre

Tokyo Revengers 29

Una lettera da Baji 1 – Novità del mese!

Hina Change 1 – Novità del mese!

Re:Zero – The Frozen Bond 2

Call Of The Night 10

Choujin X 4

Gaku 2

Insomniacs After School 6

13 Settembre

Skip & Loafer 2

Black Joke 10

World’s End Harem 13

Black Jack 15

I Am A Hero – Nuova Edizione 18

My Charms Are Wasted 03

Oshi No Ko – My Star 10

Persona 5 – n. 10

Squalificati – Ranger Reject 8

Mononogatari 5

20 Settembre

Trasparente di Jun Ogino box (1-4) – Novità del mese!

Don’t Call It Mystery 2

Il Mio Matrimonio Felice 3

The War of Greedy Witches 2

DanDaDan 8

La Nave di Teseo 6

Smile Down The Runway 16

Hina Change 2

27 Settembre

Ping Pong box (1-2) – Novità del mese!

Mio marito dorme nel freezer – Novità del mese!

Adolescenza maledetta – Noroi To Seishun – Novità del mese!

Cara Sacchan Box (1-4) – Novità del mese!

Touching your night – Novità del mese!

Tokyo Revengers 30

Danmachi – Light Novel 14

Il Mistero di Ron Kamonohashi 7

Madk 3

Medalist 3

Re: Zero Stag. IV– 03

Blood Bank stagione II – 3

Harahara Sensei 4

– GOEN –

CORPI SOLITARI 7

€ 6,95

FLYING BEN – Novità del mese!

di Osamu Tezuka € 17,95

IL DUCA DELLA MORTE VOL. 5

€ 5,95

NON MI STUZZICARE, TAKAGI! VOL. 4

€ 5,95

RACCONTI DELLA FAMIGLIA TENDO 3

€ 5,95

VAMPIRE PRINCESS MIYU VOL.5

€ 5,95

RIDENDO IN PURGATORIO VOL. 2

€ 6,50

LE MIE ADORATE MAGHETTE 3

€ 6,50

Ristampe:

– CAPITAN HARLOCK OMNIBUS

– MIDNIGHT SECRETARY 1, 2 e 3

– FLASHBOOK –

Old Fashion Cupcake with Cappuccino – Novità del mese!

6,90€

Our dining table – Novità del mese!

7,50€

Twittering birds never fly 8

6,90€

– MAGIC PRESS –

Skip Beat! 30

Cosmetic Playlover Volume 7

Tsukimichi Moonlit Fantasy Volume 6

My Beautiful Man Volume 1 – Novità del mese!

La Principessa sacrificale e il Re delle bestie Volume 13

The Eminence in Shadow Volume 9

Finder Volume 12 Deluxe (con booklet di 15 pagine)

TS Revolution – Novità del mese!

– DYNIT –

1 e 99 – BOX 1-2 – Novità del mese!

25.80€

1 e 99 1 – Novità del mese!

12.90€

Beck New Edition 14

12.90€

Dove torna il vento 1 – Novità del mese!

22.00€

La grande traversata – BOX 1-2 – Novità del mese!

25.80€

La grande traversata 1 – Novità del mese!

12.90€

Snowball Earth 5

12.90€

– HIKARI –

Unsung Cinderella 4

7.50€

Irene of Love 2

7.50€

Cura 2

7.50€

Mother Parasite 4

7.50€

Gannibal 11

7.50€

– COCONICO PRESS –

Ai tempi di Bocchan 3

22.00€

– SPREA EDIZIONI –

Kiss me Licia 1 – romanzo – Novità del mese!

12,90 € – romanzo illustrato