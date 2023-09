uscite ANIME HOME VIDEO e CINEMA – SETTEMBRE 2023

5 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

A cura di Marichan.

In questo sito abbiamo deciso di segnalare solo le uscite certe prese direttamente dai siti e dai canali social delle varie case editrici. Ogni volta che ci saranno novità, la lista verrà aggiornata (non tutte le case editrici mettono subito disponibile l’elenco delle uscite del mese).

IL CASTELLO INVISIBILE – Novità del mese!

film di Keiichi Hara, Takakazu Nagatomo. Uscita 11 settembre 2023. Distribuzione Anime Factory.

DINYT

Bleach – Arc 13: Zanpakuto: The Alternate Tale – Novità del mese!

Cofanetto Dvd o Bluray – (Eps. 230-265)

L’Attacco Dei Giganti – The Final Season Box 02

Cofanetto Dvd o Bluray – Eps. 17-28 – anche in versione Limited

Jujutsu Kaisen 02

Cofanetto Dvd o Bluray – Eps 13 -22

YAMATO VIDEO

Shin Getter Robo Re : Model – Novità del mese!

Box Dvd con la serie completa (2 Dvd o 2 Bluray)

Lupin III – La Sesta Serie – Novità del mese!

Cofanetto 4 Dvd o 4 Bluray – serie completa

ANIME FACTORY

Dragon Ball Super Box 3

Cofanetto Dvd o Bluray – anche in versione Limited

Dragon Ball Super Box 4

Cofanetto Dvd o Bluray – anche in versione Limited

EAGLE

GHOST IN THE SHELL – edizione in 4K – Novità del mese!

nuova edizione in 4K (Bd 4K + Bd Hd)