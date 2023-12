Uscite MANGA DICEMBRE 2023

5 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)



Uscite MANGA (manhwa, manhua, italiani) DICEMBRE 2023

A cura di Marichan.

In questo sito abbiamo deciso di segnalare solo le uscite certe prese direttamente dai siti e dai canali social delle varie case editrici. Ogni volta che ci saranno novità, la lista verrà aggiornata (non tutte le case editrici mettono subito disponibile l’elenco delle uscite del mese). Clicca sul titolo dell’opera per leggerne la scheda su questo sito.

– STARS COMICS –

06 Dicembre

ARIADNE IN THE BLUE SKY n. 20

€ 5,90

BAKEMONOGATARI – MONSTER TALE n. 20

€ 6,50

CLAYMORE NEW EDITION n. 13

€ 5,90

IL DURO LAVORO DI MUSUBU n. 5

€ 6,50

I’M IN LOVE WITH THE VILLAINESS n. 2

€ 6,90

KAGUYA-SAMA: LOVE IS WAR n. 22

€ 6,50

KAMISAMA KISS – NEW EDITION n. 12

€ 9,00

MAO n. 16

€ 5,20

SHIKIMORI’S NOT JUST A CUTIE n. 3

€ 6,50

Ristampe:

– Black Paradox

– Fragments of Horror

– Gyo – Odore di morte

– Junji Ito Best of Best – Short Stories Collection

– Uzumaki – Spirale 1, 2

– Heavenly Delusion 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

– La stirpe della sirena

– Shirayuki dai capelli rossi 1, 10, 14, 21, 22

13 Dicembre

DETECTIVE CONAN NEW EDITION n. 42

€ 6,50

DRAGON BALL ULTIMATE EDITION n. 20

€ 15,00

MAGICAL GIRL RISUKA n. 4

€ 6,50

SHIRAYUKI DAI CAPELLI ROSSI n. 24

€ 5,90

THE ANCIENT MAGUS BRIDE n. 19

€ 6,50

TRILLION GAME n. 5

€ 6,90

UCHU KYODAI – FRATELLI NELLO SPAZIO n. 42

€ 5,90

ULTRAMAN n. 17

€ 6,50

YURI IS MY JOB! n. 6

€ 6,90

20 Dicembre

DRAGON BALL SUPER: SUPER HERO – ANIME COMICS – Novità del mese!

€ 13,90

ERA DESTINO CHE T’INCONTRASSI n. 2

€ 5,90

INUYASHA WIDE EDITION n. 14

€ 9,95

JUNJI ITO STUDIES – DAI PROFONDI ABISSI DELL’ORRORE – Novità del mese!

€ 25,00

LET’S HAIKYU!? n. 4

€ 5,20

MASHLE n. 14

€ 5,20

MOBILE SUIT GUNDAM 0083 – REBELLION n. 18

€ 6,50

PROMISE CINDERELLA n. 4

€ 6,50

SANPEI IL RAGAZZO PESCATORE TRIBUTE EDITION n. 9

€ 12,00

SOLO LEVELING n. 15

€ 9,90

THE GOD OF HIGH SCHOOL n. 5 – ultimo numero!

€ 12,90

TOWER OF GOD n. 12

€ 12,90

– PLANET MANGA (PANINI) –

01 Dicembre

L’Usuraio 43

9,00 €

Magus of the Library 7

7,00 €

Tracce di Sangue 15

7,00 €

The Witch and the Beast 6

7,00 €

Yasha 4

16,00 €

Puella Magi Madoka Magica Ultimate Deluxe Edition 1 – Novità del mese!

9,90 €

Jujutsu Kaisen 1 – Christmas Variant

9,90 €

Sakamoto Days 1 – Christmas Variant

9,90 €

RISTAMPE

– Soil 2, 3, 4, 5

– Tracce di sangue 11, 12

07 Dicembre

Demon Slave 3

5,20 €

The Dangerous Convenience Store 2

15,00 €

RISTAMPE

– One Punch Man 26

– Naruto 37, 61, 69

– Death Note 7, 8

14 Dicembre

Black Butlter 33

5,20 €

Black Clover 35

5,20 €

Ragna Crimson 12

7,50 €

Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco – The Lost Canvas 9 – nuova edizione

5,20 €

Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight 23

5,20 €

The Elusive Samurai 7

5,20 €

True Beauty 9

14,90 €

Marvel Zombies Assemble 2

5,20 €

Hikaru No Go Ultimate Deluxe Edition 2

15.00€

Bakuman 2 – nuova edizione

7.50€

Show-Ha Shoten! 2

7,00 €

Yawara! Ultimate Deluxe Edition 2

15.00€

Kaina of the Great Snow Sea 1 – Novità del mese!

7,00 €

21 Dicembre

L’Attacco dei Giganti – La Guida Definitiva ai Personaggi – Novità del mese!

5,90 €

Saga of Tanya the Evil 27

8,50 €

Murciélago 23

6,90 €

Gleipnir 14 – ultimo numero!

7,00 €

Mushoku Tensei – Jobless Reincarnation 19

7,50 €

Agente 008 n.22

5,90 €

Atelier of Witch Hat 12

7,00 €

Tenken – Reincarnato in una Spada 12

7,00 €

Skeleton Knight in Another World 11

7,00 €

Boy’s Abyss 10

7,00 €

My Home Hero 13

7,00 €

Mieruko-Chan 7

7,00 €

Ma che Sfacciato! 17

7,00 €

L’Immortale – Il Libro dell’Era Bakumatsu 8

7,00 €

Hello Morning Star 3

7,00 €

Dororo e Hyakkimaru – La Leggenda 8

7,00 €

Soul Eater Ultimate Deluxe Edition 8

13,00 €

Watanare – Non Esiste che ci Mettiamo insieme!…Oppure Sì? 3

7,00 €

Yu-Gi-Oh! Complete Edition 9

14.90 €

Wind Breaker 5

7,00 €

Marmalade boy little. Deluxe edition 4

9,90 €

Puella Magi Madoka Magica Ultimate Deluxe 2 – ultimo numero!

9,90 €

L’Attacco dei Giganti 34 – Variant Anime

7,50 €

RISTAMPE

– Blue Flag 3

– J POP –

06 Dicembre

A Cruel God Reigns 6

Armed Girl’s Machiavellism 13

Hirayasumi 2

The Dangers in my Hearth 2

I quattro fratelli Yuzuki 10

La Via del Grembiule – lo yakuza casalingo 11

Initial D 6

Cara Sacchan 3

Trasparente 3

Dance Dance Danseur 19

13 Dicembre

Akane Banashi 3

Devillady 5

Ice Guy e Cool Girl 7

My dress-up Darling – Bisque Doll 12

Lore Olympus 4

Stay Gold 6

I Am A Hero – Nuova Edizione 21

Squalificati – Ranger Reject 9

Tokyo Ghoul Deluxe 2

20 Dicembre

Hanako Kun – i sette misteri dell’accademia Kamome Artbook 2

Rent a Girlfriend 18

Black Night Parade 7

Tableau Gate 26 – ultimo numero!

Game of Familia 10

Tsugumi Project 5

Under Ninja 9

La divisa scolastica di Akebi 10

Overlord Romanzo vol 11

27 Dicembre

Trasparente 4

Dead Tube 20

L’impero delle Otome 17

Mission: Yozakura family 15

Tokyo Revengers – una lettera da Baji 3

Sword Art Online Moon Cradle II vol 20

Kingdom 61

Blue Giant Supreme 2

– GOEN –

(non ancora annunciate)

– FLASHBOOK –

Cigarette and Cherry 2

5,90€

Quando l’amore cresce… – Novità del mese!

8,90€ con booklet

– MAGIC PRESS –

(non ancora annunciate)

– DYNIT –

After God 1 – Novità del mese!

12.90€

Beck New Edition 17

12.90€

Flow 3

12.90€

Grand Terror – Novità del mese!

14.90€

GTO: Paradise Lost 1 Variant – Novità del mese!

9.90€

GTO: Paradise Lost 19

9.90€

Hello! Spank BOX 1-7 – Novità del mese!

90.30€

Il castello invisibile BOX 1-5 – Novità del mese!

64.50€

Il movimento della Terra 6

12.90€

Moriyamachu Driving School – Novità del mese!

18.90€

Ookami Rise BOX 1-5 – Novità del mese!

64.50€

Pinkie suona sempre due volte – Novità del mese!

12.90€

Sentimental no Reaction – Novità del mese!

16.90€

Shonan Junai Gumi Black Edition 1 – Novità del mese!

9.90€

Shrink – Dr. Yowai medico psichiatra 5

12.90€

The Isekai Doctor 3

12.90€

This Communication 1 – Novità del mese!

12.90€

Typhoon Day – Novità del mese!

16.90€

– HIKARI –

(non ancora annunciate)

– ISHI PUBLISHING –

Peace Hame! 2

6.90€

– TOSHOKAN –

(non ancora annunciate)

– SALDAPRESS –

Teogonia 2

7.50€

– DOKUSHO EDIZIONI –

Il monologo della Speziale, Vol. 3

romanzo – 13,00€

Mi Sono Reincarnato In Uno Slime, Vol. 5

romanzo – 13,00€