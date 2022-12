Uscite MANGA e MANHWA – DICEMBRE 2022

5 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)



In questo sito abbiamo deciso di segnalare solo le uscite certe prese direttamente dai siti e dai canali social delle varie case editrici. Ogni volta che ci saranno novità, la lista verrà aggiornata (non tutte le case editrici mettono subito disponibile l’elenco delle uscite del mese).

DICEMBRE 2022

– STARS COMICS –

01 Dicembre

AYAKASHI TRIANGLE n. 1 – Novità del mese!

€ 5,90

AYAKASHI TRIANGLE n. 2

€ 5,90

CLAYMORE NEW EDITION n. 2

€ 5,90

FAIRY TAIL 100 YEARS QUEST n. 11

€ 4,50

I CAVALIERI DELLO ZODIACO – SAINT SEIYA FINAL EDITION n. 2

€ 7,00

LA ZONA FANTASMA – Novità del mese!

€ 15,00

OUR NOT SO LONELY PLANET TRAVEL GUIDE n. 3

€ 6,50

SHAMAN KING RED CRIMSON n. 3

€ 5,90

THE CASE STUDY OF VANITAS n. 10

€ 5,90

07 Dicembre

DARLING IN THE FRANXX n. 8 – ultimo numero

€ 5,90

MAO n. 13

€ 4,50

MY SON IS PROBABLY GAY n. 4

€ 6,90

SCUM’S WISH n. 2

€ 5,90

SOLOIST IN A CAGE n. 3 – ultimo numero

€ 6,90

THE DECAGON HOUSE MURDERS n. 4

€ 6,90

14 Dicembre

A TE CHE CONOSCI L’AZZURRO DEL CIELO – HER BLUE SKY n. 4

€ 5,90

BOYS RUN THE RIOT n. 4 – ultimo numero

€ 7,50

CHILDREN OF THE WHALES n. 21

€ 5,90

DETECTIVE NEW EDITION 30

€ 5,90

DRAGON BALL ULTIMATE EDITION n. 8

€ 15,00

NOAH OF THE BLOOD SEA n. 3

€ 6,90

ONE PIECE NEW EDITION n. 96

€ 4,30

UCHU KYODAI – FRATELLI NELLO SPAZIO n. 40

€ 4,90

VANISHING MY FIRST LOVE n. 2

€ 5,90

21 Dicembre

A SIGN OF AFFECTION n. 4

€ 5,50

GHOST GIRL n. 3

€ 5,90

HAIKYU!! COLLECTION n. 3

€ 25,80 – Box con i volumi da 13 a 18

INUYASHA WIDE EDITION n. 8

€ 9,95

KAIJU No. 8 n. 6

€ 4,90

TOKYO ALIENS n. 1 – Novità del mese!

€ 5,90

TOWER OF GOD n. 8

€ 12,90

TV ANIME DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA OFFICIAL CHARACTERS BOOK n. 3

€ 6,90

YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA n. 37

€ 4,50

YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA n. 37

LIMITED EDITION CON LIBRETTO € 8,90

YUKO – Novità del mese!

€ 18,00

– PLANET MANGA (PANINI) –

01 Dicembre

Magus of the Library 6

7,00 €

Otherside Picnic 2

7,50 €

09 Dicembre

Assassin’s Creed Dynasty 4

10,00 €

Blue Sky Complex 3

7,00 €

Plunderer 21

5,20 €

Agente 008 n.16

5,20 €

Berserk 82

ristampa 2,70 €

Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight 17

5,20 €

Fullmetal Alchemist Ultimate Deluxe Edition 17

12,00 €

15 Dicembre

Boy’s Abyss 4

7,00 €

Sasaki e Miyano 5

7,00 €

Gantz: E 4

7,00 €

Excuse me, Dentist! – It’s Touching Me! 3

7,00 €

Blue Lock 17

7,00 €

Mushoku Tensei – Jobles Reincarnation 15

7,50 €

Kaijin Reijoh 8

7,00 €

L’Immortale – Il Libro dell’Era Bakumatsu 6

7,00 €

Demon Slave 6

5,20 €

La professoressa mente 1 – Novità del mese!

12,00 €

La professoressa mente 2

12,00 €

La professoressa mente 3

12,00 €

La professoressa mente 4

12,00 €

La Professoressa Mente – Cofanetto – Novità del mese!

48,00 € – Box con tutta la serie

Neon Genesis Evangelion – Anima 5

14,90 €

22 Dicembre

Ragna Crimson 10

7,50 €

Arpeggio of Blue Steel 22

9,00 €

World’s Finest Assassin Gets Reincarnated in Another World as an Aristocrate 1 – Novità del mese!

7,00 €

Proteggi la Mia Terra 8

7,90 €

Spriggan 1 – Novità del mese!

7,50 €

Spriggan 2

7,50 €

Spriggan 3

7,50 €

Spriggan 4

7,50 €

Spriggan – Cofanetto – Novità del mese!

30,00 € – box con l’intera serie

Soul Eater – Ultimate deluxe edition 2

13,00€

Mieruko-Chan 1 – Novità del mese!

7,00 €

Groundwork of Evangelion – The Movie 1 – Novità del mese!

35,00 €

Groundwork of Evangelion – The Movie 2

35,00 €

L’Attacco dei Giganti – Cofanetto NN. 26/30 Vuoto 26

5,90 €

L’Attacco dei Giganti – Cofanetto NN. 26/30 Pieno 26

24,50 €

Eden Ultimate Edition 4

24,00 €

Bleach 1

ristampa 9,90 €

Berserk collection 41

19,90 €

Bentornato Alice + I Fiori del Male 1 – Novità del mese!

14,00 € – box

Bentornato, Alice 1 – Novità del mese!

7,00 €

My Home Hero 2

My Home Hero 1

Sono Solo Fantasie 4

7,90 €

One-Punch Man 1

ristampa 5,20 €

Assassination Classroom – Cofanetto Pieno con Variant – Novità del mese!

120,00 €

L’ Usuraio 38

9,00 €

Tenken – Reincarnato in una Spada 8

6,50 €

20th Century Boys Ultimate Deluxe Edition 10

14,90 €

– J POP –

01 Dicembre

Fenrir Box set (1-4) – Novità del mese!

Tokyo Revengers 21

Il mistero di Ron Kamonohashi 2

Garon 1 – Novità del mese!

Dead Tube 18

Komi can’t communicate 24

Smile down the runway 7

RISTAMPE

My dress-up darling. Bisque Doll 1

Ruggito e altre storie – Junji Ito Collection

Brivido e altre storie – Junji Ito Collection

I fiori del male

Kingdom 3, 21, 22, 23, 24

Kasane 1, 2 e 6

Golden Kamui 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12

Trigun Maximum 3, 5, 10, 11, 13, 14

Zelda – Twilight Princess 1, 2, 7, 9

07 Dicembre

Black Night Parade 6

Golden Kamui 29

La via del grembiule – lo yakuza casalingo 9

Kingdom 55

Kemono Jihen 14

Rent a girlfriend 12

Mission: Yozakura Family 9

Lady SnowBlood 2

14 Dicembre

My dress-up darling – Bisque Doll 6

Alice in Borderland 6

Blue Giant 4

Showa – una storia del Giappone 4 – ultimo volume

Under Ninja 6

I quattro fratelli Yuzuki 4

Atom the beginning 14

L’impero delle Otome 15

BJ Alex 9

21 Dicembre

Infini-T Force 10

Tokyo Revengers 22

Dance Dance Danseur 9

Chocolatier 6

I am a Hero 9

Danmachi – Sword Oratoria 19

Final Fantasy: Lost Stranger 8

Smile down the runway 8

Microid S 2

29 Dicembre

Buddha 7 – ultimo volume

Danmachi 13 (light novel)

Fenrir 1 – Novità del mese!

Lady SnowBlood 3

All about J 3

Pokémon. La grande avventura Nero e Bianco Vol. 23

Ristampe

La mia prima volta – My lesbian experience with loneliness

Call of the Night 1 e 2

Danmachi 2

Le rose di Versailles – Lady Oscar collection (Vol. 1-5)

Shadows House 1 e 2

Pokémon – La Grande Avventura BOX 4 (Vol. 10-13)

Pokémon – La Grande Avventura BOX 5 (Vol. 14-17)

Pokémon – La Grande Avventura 1 e 2

I am a Hero NE 1-6

Yarichin Bitch Club 3

Black Jack 10

Una gru infreddolita – Storie di una geisha

Il libro delle maledizioni di Soichi

– GOEN –

01 Dicembre

Barakamon 2

6.95€

Bastardo 9

12.50€

Colpo mortale 5

6.95€

Così carina – Fly Me to the Moon 1 – Novità del mese!

6.50€

Dead Mount Death Play 1 – Novità del mese!

6.50€

Drifting Net Café 4

6.95€

Gift 4

7.50€

Golden Days 3

12.50€

Helck 6

6.50€

La vendetta di Masamune 4

6.95€

L’assistente del mese – Gekkan Shojo Nozaki-kun 4

5.95€

L’ultimo viaggio delle ragazze 4

6.95€

Non mi stuzzicare, Takagi! 2

5.95€

Number 7 n.2

12.50€

Prison Experiment 9

7.50€

Shin Sakura Mail 2

6.95€

Stringimi 2

6.95€

Un mondo senza umani 2

6.50€

Una stanza di felicità 5

7.50€

RISTAMPE

Alice Academy 4, 20

Karakuri Circus 30, 32

La vendetta di Masamune 1

Mononokean l’imbronciato 1

Ridendo tra le nuvole 2, 3

Samurai Executioner 2, 9

– FLASHBOOK –

IKOKU NIKKI 9

6,90€

BENA 1 – Novità del mese!

7,50€

– MAGIC PRESS –

Kuroneko 1 – Novità del mese!

6,90 €

Barbarities 4 – ultimo numero

7,90€

Tra le Braccia della Primavera 13

6,90 €

L’inganno di Freya 6

6,50 €

La principessa sacrificale e il re delle bestie 8

6,50 €

Skip Beat! 20

6.50€

L’harem alla fine dei mondi 4

6,90 €

– DYNIT –

Junket Bank 5

12.90€

– HIKARI –

Ai City 1 – Novità del mese!

12.90€

Carisma 1 – Novità del mese!

7.50€

Denjiman – Novità del mese!

12.90€

Gannibal 7

7.00€

Hana l’inaccessibile 1 – Novità del mese!

7.50€

– DOKUSHO –

In/Spectre – Invented Inference 1 (light novel) – Novità del mese!

13.00€

– COCONINO PRESS –

La pianura del Kanto 3

24.00€

– IN YOUR FACE COMIX –

Banchetto di sangue – Novità del mese!

€18,00