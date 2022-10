Uscite MANGA e MANHWA – OTTOBRE 2022

5 2 Voti Vota l'opera (solo registrati)



A cura di Marichan.

In questo sito abbiamo deciso di segnalare solo le uscite certe prese direttamente dai siti e dai canali social delle varie case editrici. Ogni volta che ci saranno novità, la lista verrà aggiornata (non tutte le case editrici mettono subito disponibile l’elenco delle uscite del mese).

OTTOBRE 2022

– STARS COMICS –

12 Ottobre

BAKEMONOGATARI – MONSTER TALE n. 15

€ 5,90

DARLING IN THE FRANXX n. 7

€ 5,90

MAO n. 12

€ 4,50

NO GUNS LIFE n. 12

€ 5,90

SCUM’S WISH n. 1 – Novità del mese!

€ 5,90 – disponibile anche l’edizione con 4 card

19 Ottobre

A TE CHE CONOSCI L’AZZURRO DEL CIELO – HER BLUE SKY n. 2

€ 5,90

BOYS RUN THE RIOT n. 3

€ 7,50

DETECTIVE CONAN NEW EDITION 28

€ 5,90

DRAGON BALL ULTIMATE EDITION n. 6

€ 15,00

NOAH OF THE BLOOD SEA n. 1 – Novità del mese!

€ 6,90

OLYMPIA KYKLOS n. 6

€ 6,90

TO YOUR ETERNITY n. 17

€ 5,50

TRILLION GAME n. 1 – Novità del mese!

€ 6,90

VANISHING MY FIRST LOVE n. 1 – Novità del mese!

€ 5,90 – disponibile anche l’edizione con 1 card

VINLAND SAGA n. 26

€ 4,90

26 Ottobre

CARDCAPTOR SAKURA COLLECTOR’S EDITION n. 9 – ultimo volume

€ 9,90

CESARE n. 13 – ultimo volume

€ 7,00

CREAMY MAMI – LA PRINCIPESSA CAPRICCIOSA n. 6

€ 5,50

DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA n. 21

€ 4,50 – disponibile anche in edizione limitata con set di stickers

FAIRY TAIL COLLECTION n. 9

€ 21,50 – contiene i volumi da 49 a 53

GHOST GIRL n. 2

€ 5,90

GUNDAM THUNDERBOLT n. 17

€ 6,00

INUYASHA WIDE EDITION n. 7

€ 9,95

KAIJU No. 8 n. 5

€ 4,90 – disponibile anche in edizione variant

TOWER OF GOD n. 7

€ 12,90

TV ANIME DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA OFFICIAL CHARACTERS BOOK n. 1 – Novità del mese!

€ 6,90

YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA n. 36

€ 4,50

28 Ottobre

ARIADNE IN THE BLUE SKY n. 1 – VARIANT COVER EDITION

€ 6,90

ARIADNE IN THE BLUE SKY n. 15

€ 5,50 – in versione anche Limited a € 6,90 – in versione con card di “Claymore” € 5,50

ARIADNE IN THE BLUE SKY STARTER PACK

€ 20,00

CLAYMORE NEW EDITION n. 1 – Novità del mese!

€ 5,90 – anche in versione con card di “Ariadne in the blue sky”

FIRE PUNCH – BOX VUOTO A TIRATURA LIMITATA

€ 7,00

FIRE PUNCH COMPLETE BOX – A TIRATURA LIMITATA

€ 44,00

FOUR KNIGHTS OF THE APOCALYPSE n. 5

€ 4,50

I CAVALIERI DELLO ZODIACO – SAINT SEIYA: TIME ODYSSEY n. 1

€ 14,90

I CAVALIERI DELLO ZODIACO – SAINT SEIYA: TIME ODYSSEY – COLLECTOR EDITION n. 1

€ 34,90

I CAVALIERI DELLO ZODIACO – SAINT SEIYA FINAL EDITION n. 1

€ 7,00

LOOK BACK

€ 5,90

LOOK BACK – DELUXE EDITION

€ 10,90

LOOK BACK – DELUXE LIMITED EDITION CON BOX PER L’EDIZIONE CARTONATA

€ 15,90

MY HERO ACADEMIA n. 34

€ 4,30

ONE PIECE n. 102

€ 4,30

SHAMAN KING RED CRIMSON n. 2

€ 5,90

– PLANET MANGA (PANINI) –

01 Ottobre

Sidooh 7

ristampa 7,00 €

Nausicaä della Valle del Vento 4

ristampa 12,90 €

Nausicaä della Valle del Vento 6

ristampa 12,90 €

La Leggenda del Re Lupo

ristampa 7,00 €

Il Re Lupo

ristampa 7,00 €

Japan

ristampa 7,00 €

Ichi The Killer 4

ristampa 7,50 €

Hideout

ristampa 8,50 €

Boichi – Short Stories 1 – Novità del mese!

9,90 €

Boichi – Short Stories 2

9,90 €

Shangri-La Frontier 4

5,20 €

Shangri-La Frontier 4 – Expansion Pass: Bundle Variant e Booklet

8,20 €

Seraph Of the End – Guren Ichinose: Catastrophe At Sixteen 12

5,20 €

Citrus+ 4

7,00 €

Fullmetal Alchemist Ultimate Deluxe Edition 15

12,00 €

Otherside Picnic 1 – Novità del mese!

7,50 €

Togen Anki – Sangue Maledetto 1 – Novità del mese!

5,20 € – anche in variant

Tenken – Reincarnato in una Spada 7

6,50 €

Un Marzo da Leoni 16

7,00 €

Dead Dead Demon’s Dededede Destruction 12

7,50 €

Eyeshield 21 – Complete Edition 7

14,90 €

Love Emotion Theory 2

7,00 €

My Toy Boy 2

7,00 €

13 Ottobre

Soft Metal Vampire 4

7,00 €

Agente 008 n.15

5,20 €

NORAGAMI 25

5,20 €

DEMON SLAVE 5

5,20 €

JUJUTSU KAISEN 16

5,20 €

20th Century Boys Ultimate Deluxe Edition 8

14,90 €

20 Ottobre

EXCUSE ME, DENTIST! 2

7,00 €

CITY HUNTER REBIRTH 10

7,00 €

BLUE LOCK 15

7,00 €

Blue Sky Complex 2

7,00 €

FIRE FORCE 30

5,20 €

FIRE FORCE 1 – Bookazine

7,00 €

GIANT KILLING 53

5,50 €

MA CHE SFACCIATO ! 5

7,00 €

Proteggi la Mia Terra 6

7,90 €

Mushoku Tensei – Jobless Reincarnation 13

7,50 €

L’ATTACCO DEI GIGANTI – LA GUIDA DEFINITIVA AI PERSONAGGI

5,90 €

27 Ottobre

The Elusive Samurai 1 – Novità del mese!

5,20 €

L’USURAIO 37

9,00 €

ATELIER OF WITCH HAT 10

7,00 €

Eyeshield 21 – Complete Edition 8

14,90 €

GANTZ:E 3

7,00 €

GAME – GIOCHI DI SEDUZIONE 5

7,90 €

SOFT METAL VAMPIRE 5

7,00 €

BOY’S ABYSS 3

7,00 €

L’ATTACCO DEI GIGANTI – COLOSSAL EDITION 12

25,00 €

Berserk Deluxe 1 – Novità del mese!

50,00 €

– J POP –

05 Ottobre

Microid S 1 – Novità del mese!

di Osamu Tezuka € 14,00

Dance Dance Danseur 7

di George Asakura € 6,50

I quattro fratelli Yuzuki 3

di Shizuki Fujisawa € 6,00

Kemono Jihen 13

di Sho Aimoto € 6,00

Mission: Yozakura Family 8

di Hitsuji Gondaira € 5,90

Rent a Girlfriend 11

di Reiji Miyajima € 5,90

The Rising of the Shield Hero 20

di Yusagi Aneko, Aiya Kyu, Seira Minami € 5,90

Otoko Zaka 10

di Masami Kurumada € 5,90

Ristampe

BJ Alex BOX 1 (vol. 1-2)

BJ Alex 1 e 2

Super Mario Adventures

Lovecraft – la maschera di innsmouth box 1-2

Lovecraft – la maschera di innsmouth 2

Made in Abyss 04

12 Ottobre

Artbook di Hanako Kun – I sette misteri dell’Accademia Kamome – Novità del mese!

DanDaDan 2

La maschera di Innsmouth 2

My dress-up darling 6

Shadows House 10

Under Ninja 5

Game of Familia 8

19 Ottobre

The Promised Neverland Grace Field’s Collection Set – Novità del mese!

(Kaiu Shirai x Posuka Demizu – Short Stories e la terza novel della serie, Storie di amici guerrieri)

Lovesick e altre storie – Novità del mese!

Alice in Borderland 5

I am a Hero – Nuova Edizione 7

Komi can’t communicate 23

Kingdom 54

26 Ottobre

Lady Snowblood NE box set – Novità del mese!

Box con tutta la serie

All about J box set – Novità del mese!

Box con tutta la serie

Tokyo Revengers Manji Gang Pack 2 – Novità del mese!

(Tokyo Revengers 20 + character book e gadget speciali)

Blue Giant 3

Love After World Domination 5

Smile down the Runaway 6

Buddha 6

Chocolatier 5

Overlord – Light Novel 9

– GOEN –

01 Ottobre

L’ULTIMO VIAGGIO DELLE RAGAZZE 2

€ 6,95

CALLED GAME 5

€ 6,50

SCHOOL-LIVE! 5

€ 6,50

SEKAIICHI HATSUKOI 5

€ 5,95

BASTARDO 5

€ 12,50

RISTAMPE:

KARAKURI CIRCUS 14

KARAKURI CIRCUS 20

KARAKURI CIRCUS 21

KARAKURI CIRCUS 22

LA CORTE DEI CENTO DEMONI VOL.1

– FLASHBOOK –

Tomo Serizawa – La Fata Delle Nevi – Novità del mese!

di Tomo Serizawa |7,50€

– MAGIC PRESS –

SKIP BEAT! 18

L’HAREM ALLA FINE DEI MONDI 3

The eminence in shadow 4

6,90€

Cosmetic playlover 3

7,50€

– DYNIT –

Adabana 3

12.90€

Border 66 n.3

12.90€

– HIKARI –

L’UOMO CHE VERRÀ E ALTRE STORIE – Novità del mese!

Osamu Tezuka

LIDDELL 1 – Novità del mese!

Yoshimi Uchida

CINEMA 2

Noboru Rokuda

GANNIBAL 6

Masaaki Ninomiya

– BAO PUBLISHING –

Shiawase no machi – L’attesa della felicità – Novità del mese!

8.90€

La taverna di mezzanotte. Tokyo stories 6

17,00€