Uscite MANGA OTTOBRE 2023

Uscite MANGA (manhwa, manhua, italiani) OTTOBRE 2023

A cura di Marichan.

In questo sito abbiamo deciso di segnalare solo le uscite certe prese direttamente dai siti e dai canali social delle varie case editrici. Ogni volta che ci saranno novità, la lista verrà aggiornata (non tutte le case editrici mettono subito disponibile l’elenco delle uscite del mese). Clicca sul titolo dell’opera per leggerne la scheda su questo sito.

– STARS COMICS –

04 Ottobre

DR.STONE n. 25

€ 5,20

FAIRY TAIL 100 YEARS QUEST n. 14

€ 5,20

GACHIAKUTA n. 1 – Novità del mese!

€ 5,20

SHAMAN KING THE SUPER STAR n. 2

€ 6,50

WHAT ABOUT TOMORROW – ASHITA WA DOCCHIDA! n. 4

€ 6,50

WITCH WATCH n. 3

€ 5,90

11 Ottobre

DETECTIVE CONAN n. 103

€ 5,20

GIGANTIS n. 3

€ 6,50

IN THE CLEAR MOONLIT DUSK n. 6

€ 5,90

KAGUYA-SAMA: LOVE IS WAR n. 21

€ 6,50

KAMISAMA KISS NEW EDITION n. 10

€ 9,00

ONE PIECE EPISODE A n. 1 – Novità del mese!

€ 5,90

SHIKIMORI’S NOT JUST A CUTIE n. 1 – Novità del mese!

€ 6,50

TALES OF WEDDING RINGS n. 13

€ 6,50

WHISPER ME A LOVE SONG n. 7

€ 6,90

18 Ottobre

018 LOVE EIGHTEEN – BOX – Novità del mese!

€ 18,90 – I due volumi che compongono la serie sono racchiusi in un box da collezione.

ARIA – THE MASTERPIECE n. 1 – Novità del mese!

€ 19,90

DETECTIVE CONAN NEW EDITION n. 40

€ 6,50

DIE WERGELDER n. 6

€ 6,50

DRAGON BALL ULTIMATE EDITION n. 18

€ 15,00

FUNGUS AND IRON n. 3

€ 5,90

HITORIJIME MY HERO n. 13

€ 6,90

RECORD OF RAGNAROK n. 17

€ 6,50

25 Ottobre

DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA THE MOVIE: IL TRENO MUGEN – ROMANZO

€ 15,00

ERA DESTINO CHE T’INCONTRASSI n. 1 – Novità del mese!

€ 5,90

INUYASHA WIDE EDITION n. 13

€ 9,95

LET’S HAIKYU!? n. 3

€ 5,20

MASHLE n. 13

€ 5,20

PROMISE CINDERELLA n. 3

€ 6,50

PURR EVIL n. 1 – Novità del mese!

€ 12,90 variant € 14,90

TSUBAKI-CHO LONELY PLANET NEW EDITION n. 13

25/10/2023

€ 5,90

– PLANET MANGA (PANINI) –

05 Ottobre

RISTAMPE

– Happy! volumi 11, 12, 13, 14, 15

12 Ottobre

The Elusive Samurai 6

5,20 €

City Hunter Rebirth 12

7,00 €

Agente 008 n. 21

5,20 €

Giant Killing 57

5,50 €

Demon Slave 11

5,20 €

Excuse me, Dentist! – It’s Touching Me! 8

7,00 €

Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco – The Lost Canvas 7 – nuova edizione

5,20 €

Chainsaw Man 14

5,20 €

Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight 22

5,20 €

Elden Ring Official Art Book – Cofanetto – Novità del mese!

79,80 € – I due art book ufficiali creati da FromSoftware Inc. e dedicati all’universo di Elden Ring raccolti in un elegante cofanetto

DC Manga Variant Bundle – Novità del mese!

21,00 € – Include “Batman Justice Buster 1 Variant”,” One Operation Joker 1 Variant” e” Superman Vs. Food 1 Variant”, i cui artwork si uniscono per comporre un’unica immagine.

RISTAMPE

– Eden 2

26 Ottobre

Soul Eater. Ultimate deluxe edition 7

13,00€

Marmalade boy little. Deluxe edition 2

9,90€

– J POP –

04 Ottobre

I Am A Hero – Nuova Edizione 19

Kemono Jihen 18

Komi can’t communicate 29

Ping Pong box – Novità del mese!

A Cruel God Reigns 5

Devillady 4

Re:zero – The frozen Bond 3

Trasparente 1 – Novità del mese!

11 Ottobre

Cara Sacchan 1 – Novità del mese!

Dance Dance Danseur 18

I Quattro fratelli yuzuki 9

Ice guy & cool girl 6

Kekegurui 16

Rent a girlfriend 17

Staygold 5

Hina Change 3

18 Ottobre

Akane Banashi 1 – Novità del mese!

Hanako kun – i sette misteri dell’Accademia Kamome 19

L’estate in cui Hikaru è morto 3

Lei e il suo cane da guardia 1 – Novità del mese!

Mission: Yozakura Family 14

Tokyo Revengers – una lettera da Baji 2

25 Ottobre

Hirayasumi 1 – Novità del mese!

I giorni della sposa 14

Initial D 5

Kingdom 60

Non tormentarmi Nagatoro! 16

Radiation House 13

Toradora 11

31 Ottobre

Atom the Beginning 16

Goblin Slayer 14

The rising of the shield hero 22

Tokyo Revengers Full Color Short Stories Box – Novità del mese!

Twisted Visions – The art of Junji Ito – Novità del mese!

– GOEN –

(uscite non ancora annunciate)

– FLASHBOOK –

Cigarette and Cherry 3

5,90€

Quando l’amore cade dal cielo – Novità del mese!

6,90€

Hidamari Four Seanson 2

7,50€

– MAGIC PRESS –

Finder Volume 12 Deluxe (con booklet di 15 pagine)

TS Revolution – Novità del mese!

– DYNIT –

Flow 1 – Novità del mese!

12.90€

Flow BOX 1-3 – Novità del mese!

41.00€

Gold Kingdom And Water Kingdom 1 – Novità del mese!

12.90€

Kirby Mangamania 1 – Novità del mese!

12.90€

Marriage Gray 1 – Novità del mese!

12.90€

Saturn Return 9

12.90€

– HIKARI –

Gannibal 11

7.50€

– ISHI PUBLISHING –

La figlia del boss e il suo babysitter 2

6.90€

Tokyo Duel 7

6.90€

– BAO –

Tokyo Love Story 1 – Novità del mese!

12.90€

Il viaggio di Shuna – Novità del mese!

23.00€

– BAO PUBLISHING –

Count Five to Dream of You – Novità del mese!

9.90€

Gamma Draconis – Novità del mese!

17.00€

– SALDAPRESS –

Kuma Kuma Kuma Bear 1 – Novità del mese!

7.50€ – Variant 8.50€

Teogonia 1 – Novità del mese!

7.50€