ANIME HOME VIDEO e CINEMA: NOVEMBRE 2024

A cura di Marichan.

In questo sito abbiamo deciso di segnalare solo le uscite certe prese direttamente dai siti e dai canali social delle varie case editrici. Ogni volta che ci saranno novità, la lista verrà aggiornata (non tutte le case editrici mettono subito disponibile l’elenco delle uscite del mese).

THE LAST: NARUTO THE MOVIE

Data di uscita: 04, 05, 06 novembre – Distribuzione: Yamato Video, Nexo Digital

DINYT

Bleach Box 4 (Arc 14-16)

Cofanetto 11 Blu-Ray o Dvd

Fate/Stay Night: Heaven’s Feel – III. Spring Song

Dvd o Bluray

YAMATO VIDEO

Lupin III- Tv Movie Coll. “2001 – 20003”

Cofanetto 3 Dvd o 3 Bluray con i film “Alcatraz Connection”, “Episode 0”, “Un diamante per sempre”

Claymore – La Serie Completa

cofanetto Bluray o Dvd

ANIME FACTORY

The Tunnel To Summer, The Exit Of Goodbyes

Dvd o Bluray

City Hunter The Movie: Angel Dust

Dvd o Bluray