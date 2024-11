uscite MANGA NOVEMBRE 24

5 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)



Uscite MANGA (manhwa, manhua, italiani…) NOVEMBRE 2024

A cura di Marichan.

In questo sito abbiamo deciso di segnalare solo le uscite certe prese direttamente dai siti e dai canali social delle varie case editrici. Ogni volta che ci saranno novità, la lista verrà aggiornata (non tutte le case editrici mettono subito disponibile l’elenco delle uscite del mese). Clicca sul titolo dell’opera per leggerne la scheda su questo sito.

– STARS COMICS –

05 Novembre

AULA ALLA DERIVA n. 6

€ 17,00

AYAKASHI TRIANGLE n. 11

€ 5,90

LET’S HAIKYU!? n. 9

€ 5,20

ONE POUND GOSPEL n. 2

€ 19,00

PROMISE CINDERELLA n. 9

€ 6,50

THE CASE STUDY OF VANITAS n. 11

€ 6,50

THE CASE STUDY OF VANITAS n. 11 – LIMITED EDITION CON VARIANT COVER E LIBRETTO SPECIALE

€ 9,90

12 Novembre

CLAYMORE NEW EDITION n. 24

€ 5,90

DEMON SLAYER – CAMPUS KIMETSU! n. 5

€ 5,90

KAIJU GIRL CARAMELISE n. 5

€ 6,50

LILI-MEN n. 2

€ 6,90

RANKING OF KINGS n. 10

€ 6,90

RAVE – THE GROOVE ADVENTURE NEW EDITION n. 14

€ 5,90

SHIKIMORI’S NOT JUST A CUTIE n. 12

€ 6,50

THE BOXER n. 9

€ 13,90

THE KING’S BEAST n. 9

€ 5,90

WATCH DOGS TOKYO n. 1

€ 6,50

YURI IS MY JOB! n. 10

€ 6,90

19 Novembre

ADOU n. 8

€ 7,50

DETECTIVE CONAN NEW EDITION 53

€ 6,50

DRAGON BALL ULTIMATE EDITION n. 31

€ 15,00

GATE n. 19

€ 6,50

MY HERO ACADEMIA n. 40

€ 5,20

MY HERO ACADEMIA n. 40 – COLLABOVARIANT

€ 7,00

ONEIRA n. 1 – VARIANT COVER EDITION

€ 7,50

ONEIRA n. 4

€ 6,90

RECORD OF RAGNAROK – LO STRANO CASO DI JACK LO SQUARTATORE n. 3

€ 6,50

ULTRAMAN n. 19

€ 6,50

WELCOME TO THE BALLROOM n. 12

€ 5,90

YU DEGLI SPETTRI NEW EDITION n. 6

€ 5,90

26 Novembre

A SIGN OF AFFECTION n. 10

€ 5,90

DR. SLUMP PERFECT EDITION n. 1

€ 8,00

DR. SLUMP PERFECT EDITION n. 2

€ 8,00

DR. SLUMP PERFECT EDITION n. 3

€ 8,00

DR. SLUMP PERFECT EDITION n. 4

€ 8,00

DR. SLUMP PERFECT EDITION n. 5

€ 8,00

DRAGON BALL SD n. 2

€ 7,90

DRAGON BALL ULTIMATE EDITION n. 32

€ 15,00

EDENS ZERO n. 24

€ 5,50

GACHIAKUTA n. 9

€ 5,20

GUNDAM THUNDERBOLT n. 22

€ 6,50

HAIKYU!! CLUB n. 9

€ 5,20

KAITO KID TREASURED EDITION n. 5 – ultimo numero

€ 6,50

ONE PIECE NEW EDITION n. 105

€ 5,20

OUR NOT SO LONELY PLANET TRAVEL GUIDE n. 5

€ 6,50

SOLO LEVELING n. 20

€ 9,90

TENKAICHI n. 3

€ 6,90

VERSUS n. 2

€ 6,90

X6 – CRUCISIX n. 6

€ 6,50

YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA n. 1 – VARIANT COVER EDITION

€ 5,20

YUMEOCHI: DREAMING OF FALLING FOR YOU n. 2

€ 6,50

– PLANET MANGA (PANINI) –

07 Novembre

Shangri-La Frontier 17

5,20 €

Shangri-La Frontier 17 – Expansion Pass

8,20 €

14 Novembre

Undead Unluck 18

5,20 €

Demon Slave 16

5,20 €

Togen Anki – Sangue Maledetto 14

5,50 €

Sakamoto Days 16

5,20 €

Blue Lock 27

7,00 €

Sanda 5

7,50 €

Saint Seiya i Cavalieri dello Zodiaco The Lost Canvas: il Mito di Hades 20

5,20 €

Saint Seiya i Cavalieri dello Zodiaco un altro Mito di Hades: Dark Wing 2

5,20 €

Evol 6

7,90 €

Magic the Gathering: Destroy all Humankind – They Can’t Be Regenerated 3

7,90 €

21 Novembre

Star Wars: Lost Stars

14,90 €

Hikaru No Go Ultimate Deluxe Edition 13

15,00 €

Jinbocho Sisters 4

7,00 €

Uncle From Another World 10

7,00 €

Ragna Crimson 14

7,50 €

Yomotsu Hegui – il Frutto del Regno dei Morti 2

7,00 €

Thunder3 n.4

7,00 €

She is Beautiful 2

7,00 €

Ender Geister the Last Exorcist 4

7,50 €

Ken il Guerriero – Hokuto No Ken Extreme Edition 5

7,50 €

Make the Exorcist Fall in Love 4

7,00 €

Detonation Island Double Edition 3

12,90 €

Berserk Deluxe 9

50,00 €

I Cavalieri dello Zodiaco – Episode G: Requiem 1

7,90 €

Lycoris Recoil React

7,00 €

Blade & Bastard 1

7,00 €

L’Uomo Tigre – Tiger Mask New Edition 1

14,90 €

Neon Genesis Evangelation TV Animation

59,00 €

Evangelion 2.0 You Can (Not) Advance Complete Records Collection – Visual Story 2

45,00 €

Evangelion 2.22 You Can (Not) Advance Complete Records Collection – Visual Story 2

35,00 €

Rebuild of Evangelation Complete Records Collection

125,00 €

Black Clover 36

5,20 €

Evangelion 1.0 You Are (Not) Alone Complete Records Edition: Visual Story and Settings 1

45,00 €

Ristampe:

– Death Note 1

– Shangri-La Frontier 1

28 Novembre

Jumbo Max 10

9,90 €

Yawara! Ultimate Deluxe Edition 13

15,00 €

Boy’s Abyss 15

7,00 €

My Home Hero 24

7,90 €

Mieruko-Chan 10

7,50 €

Nobiltà Contadina 8

12,00 €

Magus of the Library 8

7,00 €

True Beauty 14

14,90 €

Sasaki e Miyano 10

7,00 €

Rooster Fighter 7

7,00 €

Arte 19

5,50 €

I Viaggi della Strega – The Journey of Elaina 6 – ultimo numero

7,90 €

D.N.Angel – Ultimate Deluxe Edition 6

15,00 €

Cold Blue, Hot Red 3

7,50 €

Honeko Akabane’s Bodyguards 3

5,20 €

The Ichinose Family’s Deadly Sins 4

7,50 €

Bless 5

7,00 €

Alita – Panzer Edition 1

25,00 €

Cold Lonely Death 6

7,00 €

– J POP –

06 Novembre

I gatti di Ulthar e altre storie

Cyfandir Chronicles 1

Insomniacs After School BUNDLE voll. 13 e 14 (solo in fumetteria)

DanDaDan 15

Ristampe:

-Yarichin Bitch Club 2

-Devilman OMNIBUS

-GuruGuru – il girotondo della magia 1

-Initial D 9

-Seventeen

-DanDaDan 5, 12

-Made in Abyss 8, 12

-Il richiamo di Cthulhu

Uscite Digitali:

-Cyfandir Chronicles 1

-DanDaDan 15

13 Novembre

Oshi no Ko Illustration Collection – Glare X Sparkle

L’orrore di Dunwich

L’estate in cui Hikaru è morto 5

Call of the Night 17

Girl Crush 5

Le 100 ragazze che ti amano tanto tanto tanto tanto tanto 4

Lei e il suo cane da guardia 8

Rosen Garten Saga 6

Smoking behind the supermarket with you 3

The War of Greedy Witches 9

Tokyo Revengers – Una Lettera da Baji 5

20 Novembre

Astro Boy 2

Takahashi del negozio di biciclette 5

Skip & Loafer 9

GuruGuru – Il Girotondo della magia 3

Badducks 3

Good Night World 3

Insomniacs After School 13

Insomniacs After School 14 – ultimo numero

Danmachi – Sword Oratoria 25

I Quattro Fratelli Yuzuki 14

Kakegurui 18

La Luna e l’Acciaio 6

Mononogatari 11

Shota Oni 4

Sword Art Online Novel 21 – Unital Ring I.

27 Novembre

GuruGuru – Il Girotondo della magia BOX 2 (voll. 5-8)

Il mio matrimonio felice 5

My Dress-Up Darling – Bisque Doll Anime Book!

Blood Bank Stagione III – 1

Don’t Call It Mystery 08

Gaku 9 – ultimo numero

Mr. Villain’s Day Off 3

My Charms are Wasted 10

Zombie 100: Cento cose da fare prima di non-morire 16

– FLASHBOOK –

Chicken or Beef? 04

Engage 1

Un tocco di blu 07 – ultimo numero!

– COCONINO PRESS – DOKU –

Fiore di pietra 1

– DYNIT –

Witches. Box – Vol. 1-2

– GAIJIN –

The Horizon 2