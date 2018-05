A cura di Ann

SCHEDA

Titolo originale: Versailles no Bara Kids – (o “BeruBara Kids” – ベルばらKids)

Titolo internazionale: The Rose of Versailles Kids

Autrice: Riyoko Ikeda

Genere: comico, vignette, parodia, 4-koma

Rating: adatto a tutti

Anno di pubblicazione in Giappone: 2006

Casa Editrice giapponese: Asahi Shimbunsha

Tratto: parodia dell’opera, della stessa autrice, “Lady Oscar”

Volumi: 7 (concluso)

Titolo in Italia: Lady Oscar Kids

Anno di pubblicazione in Italia: 2010

Casa Editrice italiana: Ronin

Edizione: Copertina rigida e pagine a colori, 70 pagine, Prezzo: 12.00 €

Volumi: 2 (interrotto? sospeso?) il manga è fermo al secondo volume dal 2011

TRAMA

Il manga non ha una vera e propria trama, ma presenta delle scene comiche e parodistiche di “Lady Oscar”, tutte di quattro o otto vignette, in verticale (si chiamano “4-koma” o “yon-koma”).

Le pagine di fumetto sono intervallate da interviste, note dell’autrice, ma anche spiegazioni sulla trama originale (quest’ultime però un po’ inutili, dato che è un prodotto destinato solo a chi già conosce la serie principale).

Albi interamente a colori.

