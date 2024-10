ANIME HOME VIDEO e CINEMA: OTTOBRE 2024

5 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

A cura di Marichan.

In questo sito abbiamo deciso di segnalare solo le uscite certe prese direttamente dai siti e dai canali social delle varie case editrici. Ogni volta che ci saranno novità, la lista verrà aggiornata (non tutte le case editrici mettono subito disponibile l’elenco delle uscite del mese).

MY HERO ACADEMIA: YOU’RE NEXT

Data di uscita: 10 ottobre 2024 – Distribuzione: Crunchyroll e Sony Pictures Entertainment

KEN IL GUERRIERO – IL FILM

Data di uscita: 14 ottobre 2024 – Distribuzione: Nexo Studios

LUCHY RED

Il ragazzo e l’airone

In: DVD, Blu-ray, SteelBook 4K+Blu-ray o Collector’s Edition 4K UHD+Blu-ray

DINYT

Bleach Box 2 (Arc 5-8)

Cofanetto 11 Blu-Ray o Dvd

YAMATO VIDEO

Perfect Blue

Combo (Bd + Dvd)

I Cavalieri Dello Zodiaco – I Capitoli Di Ade

cofanetto 5 Bluray o 6 Dvd

The First Slam Dunk

In: Dvd, Bluray o Steelbook 4K UHD+Bluray

ANIME FACTORY

Cowboy Bebop

Dvd, Bluray, o Cofanetto 4 Blu-ray + 4 Cards + Booklet

Blue Giant

Dvd, Bluray, o Cofanetto Blu-ray+card+cd