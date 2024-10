uscite MANGA OTTOBRE 2024

5 2 Voti Vota l'opera (solo registrati)



Uscite MANGA (manhwa, manhua, italiani…) SETTEMBRE 2024

A cura di Marichan.

In questo sito abbiamo deciso di segnalare solo le uscite certe prese direttamente dai siti e dai canali social delle varie case editrici. Ogni volta che ci saranno novità, la lista verrà aggiornata (non tutte le case editrici mettono subito disponibile l’elenco delle uscite del mese). Clicca sul titolo dell’opera per leggerne la scheda su questo sito.

Mese della fiera Lucca Comics! Perciò le case editrici fanno uscire molti titoli e alcune anteprime!

– STARS COMICS –

01 Ottobre

HAIKYU!! CLUB n. 8

€ 5,20

HERE U ARE n. 6

€ 9,90

KAITO KID TREASURED EDITION n. 4

€ 6,50

MASHLE n. 18

€ 5,20

ONE PIECE FILM RED – ANIME COMICS n. 2

€ 10,90

RUROUNI KENSHIN PERFECT EDITION n. 16

€ 9,00

SE I GATTI SCOMPARISSERO DAL MONDO n. 4

€ 7,50

SHIBATARIAN n. 3

€ 6,50

X6 – CRUCISIX n. 5

€ 6,50

08 Ottobre

ARIA THE MASTERPIECE n. 6

€ 19,90

GACHIAKUTA n. 8

€ 5,20

PETSHOP OF HORRORS n. 4

€ 9,00

UZAKI-CHAN WANTS TO HANG OUT! n. 11

€ 6,50

WHAT ABOUT TOMORROW – ASHITA WA DOCCHIDA! n. 7

€ 6,90

WITCH WATCH n. 9

€ 5,90

15 Ottobre

A COUPLE OF CUCKOOS n. 12

€ 5,90

CHOKING ON LOVE n. 1

€ 6,50

CLAYMORE NEW EDITION n. 23

€ 5,90

DETECTIVE CONAN 105

€ 5,20

DIABLOMACHIA n. 2

€ 6,90

DRAGON BALL SD n. 1

€ 7,90

I’M IN LOVE WITH THE VILLAINESS n. 5

€ 6,90

KAGUYA-SAMA: LOVE IS WAR n. 27

€ 6,50

MARRIAGETOXIN n. 5

€ 6,50

PANDORA HEARTS NEW EDITION n. 4

€ 12,90

RAVE – THE GROOVE ADVENTURE NEW EDITION n. 13

€ 5,90

SHIKIMORI’S NOT JUST A CUTIE n. 11

€ 6,50

22 Ottobre

DETECTIVE CONAN NEW EDITION n. 52

€ 6,50

DRAGON BALL ULTIMATE EDITION n. 30

€ 15,00

FANGS n. 3

€ 6,90

INUYASHA WIDE EDITION n. 19

€ 9,95

RECORD OF RAGNAROK n. 21

€ 6,50

SHIRAYUKI DAI CAPELLI ROSSI n. 26

€ 5,90

SLEEPY BOY n. 1

€ 7,50

TRILLION GAME n. 7

€ 6,90

YU DEGLI SPETTRI NEW EDITION n. 5

€ 5,90

YUMEOCHI: DREAMING OF FALLING FOR YOU n. 1

VARIANT € 7,50

29 Ottobre

BUNDLE VERSUS N. 1 + TENKAICHI N. 1

CON 2 ILLUSTRATION CARD € 12,90

DRAGON BALL – SUPER ILLUSTRATION BOOK

€ 49,90

DRAGON BALL SUPER n. 23

€ 5,50

HERE U ARE n. 1 CHRISTMAS PACK

€ 15,90

I CAVALIERI DELLO ZODIACO – SAINT SEIYA: TIME ODYSSEY n. 2

€ 14,90

I CAVALIERI DELLO ZODIACO – SAINT SEIYA: TIME ODYSSEY – COLLECTOR EDITION n. 2

€ 34,90

KAIJU No. 8 n. 12

€ 5,50

ONEIRA n. 1

VARIANT COVER EDITION € 7,50

ONEIRA n. 4

€ 6,90

RABBIDS – LUMINYS QUEST n. 2

€ 6,50

SOLO LEVELING n. 19

€ 9,90

SUZUME n. 3

€ 6,90

TENKAICHI n. 1

€ 6,90

TENKAICHI n. 2

€ 6,90

THE REAPER AND THE WAITING n. 1

€ 9,90

THE SECRET OF SCARECROW n. 2

€ 7,50

VERSUS n. 1

€ 6,90 – VARIANT € 7,90

YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA n. 43

€ 5,20

YUMEOCHI: DREAMING OF FALLING FOR YOU n. 1

LIMITED EDITION CON BOX € 11,50

YUMEOCHI: DREAMING OF FALLING FOR YOU n. 1

€ 6,50

– PLANET MANGA (PANINI) –

03 Ottobre

Kindergarten Wars 1

5,20 € – variant 7,00 €

Akame Ga Kill! 12

5,20 €

Nyaight of the Living Cat 5

7,00 €

10 Ottobre

The Elusive Samurai 10

5,90 €

Black Butler 34

5,20 €

Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco – The Lost Canvas 19 – nuova edizione

5,20 €

Heart Gear 5

5,20 €

One-Punch Man 30

5,20 €

L’Impresa Eroica di Sasuke 2

5,20 €

Magic the Gathering: Destroy all Humankind – They Can’t Be Regenerated 2

7,90 €

17 Ottobre

Giant Killing 61

5,50 €

Soul Eater – Ultimate Deluxe Edition 13

13,00 €

Wind Breaker 10

7,00 €

Guitar Shop Rosie 3

7,50 €

Spring Storm and Monster 3

7,00 €

Ken il guerriero. Hokuto no Ken. Extreme edition 4

7,50€

Uncle From Another World 9

7,00 €

Ender Geister – the Last Exorcist 3

7,50 €

The Bugle Call 3

7,00 €

Moriarty the Patriot: the Remains 1

5,20 €

24 Ottobre

Agente 008 n. 27

5,90 €

Alita Mars Chronicle 10

5,90 €

Cestus (Seconda Serie) 11

9,90 €

Skeleton Knight in Another World 13

7,00 €

Otherside Picnic 12

7,90 €

Show-Ha Shoten! 7

7,00 €

Yawara! – Ultimate Deluxe Edition 12

15,00 €

Hikaru No Go – Ultimate Deluxe Edition 12

15,00 €

Kijin Gentosho – Demon Hunter 6

7,00 €

My Home Hero 23

7,90 €

World’s Finest Assassin Gets Reincarnated in Another World 7

7,00 €

Ristampe:

– Black Butler 3, 29, 30

– Bleach 11

– Shangri-La Frontier 1

– Nana Reloaded Edition 14, 15

– Fire Force 6

– J POP –

02 Ottobre

I Diari della Speziale 13

Blue Period 15

Kingdom 65

Studio Cabana 5

Tales of reincarnation in Maydare 4

The Dangers in my Heart 7

Ristampe:

-Il Cane che Guarda le Stelle

-My Broken Mariko

-Il Corvo

-Pokémon La Grande Avventura BOX VOL. 14-17

-Sun Ken Rock 2, 11, 14, 21, 22, 24

-Neun 2

-Frieren – Oltre la fine del viaggio 2, 3, 7

-Black Letter 1

-Initial D 3

-Call of the Night 9

-Dungeon Food 8, 10, 12

Uscite digitali:

-Blue Period 15

-Hirayasumi 4, 5

09 Ottobre

Dandadan 1 – Edizione deep space variant

Initial D 11

Hirayasumi 7

Good Night World 2

Komi can’t communicate 32

Magilumiere – Magical Girls Inc.4

Wet Sand 3

16 Ottobre

Badducks 2

Inazuma & Romance – Colpo di fulmine 3

Medalist 9

Mission: Yozakura Family 20

The Rising Of The Shield Hero 24

23 Ottobre

Shimazaki nella terra della pace 1

The Promised Neverland Novel 4 – La pellicola dei ricordi

YoRHa: Assalto a Pearl Harbor – Una Storia Di NieR: Automata 4

Akane Banashi 8

Chaos Game 2

GuruGuru – Il Girotondo della magia 2

Rent a Girlfriend 23

30 Ottobre

Il Mio Matrimonio Felice – Novel 2

Le 100 ragazze che ti amano tanto, tanto, tanto, tanto, tanto 3

Happy Shitty Life 5

Under Ninja 12

– MAGIC PRESS –

L’amore al tempo dei social 5

Skip Beat 43

Shutline 3

Il coniglio bianco e il principe delle bestie 3

Rose e Champagne 1

7th Time Loop 1

The Crimson Spell 6

The eminence in shadow 12

Tsukimichi moonlit fantasy 10

Reborn as a vending machine 1

Greaseberries 4

– FLASHBOOK –

Monster & Ghost

con gadget cartolina

Cigarette & Cherry 9

Hidamari Four Seanson

– HIKARI –

Killer Shark in another world 2

Braindamage

Cacciatori di Cadaveri 2

– DYNIT –

Shonan Junai Gumix. Black edition 8

9,90 €

– COCONINO PRESS (DOKU) –

LE LEGGENDE DEL JUDO vol. 1 e 2

di Baron Yoshimoto

DESIGNS vol. 1 e 2

di Daisuke Igarashi

AMANE GYMNASIUM vol. 7 – ultimo numero!

di Furuya Usamaru

– TOSHOKAN –

Studentesse 1

Console, 2073

Il Pane di Maria Antonietta 1

Rooms

Niente Succede per Caso

L’assistente delle rose

– SALDAPRESS –

ALICE & ZOROKU 4

di Tetsuya Imai.

– GAIJIN –

The Horizon 1

di Jung Ji Hun

Cos’è che non va con la Segretaria Kim 4

di Kim Myeongmi

Get Schooled

di Yongtaek Chae e Garam Han

Il Druido di Seoul Station 4

di liveBEAR, Mun Sung ho e Jin Seol woo

– MUSUBI –

Colorless 4

– NIPPON SHOCK –

Tsugumomo 1

9,50€

– JUNDO –

Lost in the cloud 4

– DOKUSHO –

86, volume 2

regular e limited

Classroom of the Elite, volume 5

regular e limited

Gli Agenti Delle Quattro Stagioni, 1 e 2

regular e limited