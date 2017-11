A cura di S.

SCHEDA

Titolo originale: MW – (ムウ)

Titolo internazionale: MW

Autore: Osamu Tezuka

Genere: seinen – drammatico, mistero, psicologico, thriller

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Rivista: Big Comic

Anno di pubblicazione e Volumi in Giappone: pubblicato per la prima volta nel 1976 in 3 volumi (concluso), dopo ha avuto parecchie ristampe ed edizioni in diversi formati

Titolo in Italia: MW

Traduzione: F. Nicodemo

Anno di pubblicazione in Italia: 2005

Casa Editrice italiana: Hazard

Volumi: 3 (concluso)

TRAMA

Inizio anni ’60, su una piccola isoletta giapponese di nome Okinomafune si trova una base militare americana, dove è segretamente custodito un gas letale, il MW.

Ma un tragico giorno, il gas fuoriesce per sbaglio, uccidendo tutti gli abitanti dell’isola… tranne due persone, che per caso si trovavano in una grotta: Iwao Garai e Michio Yuki. Il governo giapponese insabbia subito il caso, facendo finta che non sia successo nulla.

A metà anni ’60, i due sopravvissuti si trovano, adulti, a Tokyo. Garai è diventato sacerdote, e la sua vita scorre abbastanza tranquilla, se non fosse per il morboso legame che ha ancora con Yuki, e che non riesce a tagliare.

Infatti Yuki lavora nel campo bancario, ma è ancora pieno di rabbia, e ha iniziato una faticosa scalata sociale verso gli alti gradi della finanza e della politica con l’intendo di vendicarsi, senza scrupoli e commettendo anche dei crimini.

COMMENTI

