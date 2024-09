ANIME HOME VIDEO e CINEMA: SETTEMBRE 2024

5 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

DANDADAN

Il 7 ed 8 Settembre, presso alcune sale del circuito The Space, sarà possibile assistere alla première dei primi tre episodi dell’adattamento animato di Dandadan in versione originale. La serie andrà in onda da ottobre su Crunchyroll e Netflix. Informazioni.

CYBORG 009 VS DEVILMAN

Un film di Jun Kawagoe. Uscita 9, 10 e 11 Settembre. Distribuzione Nexo Digital.

THE CONCIERGE

Un film di Yoshimi Itazu. Uscita 23 Settembre. Distribuzione Eagle Pictures.

DINYT

Demon Slayer – Limited Edition Box 05 – Il Villaggio Dei Forgiatori di Katana

(Eps 01-11) Cofanetto 3 blu-ray

Bleach Box 2 (Arc 5-8)

Cofanetto 11 Blu-Ray o Dvd

YAMATO VIDEO

Lupin III – Il Castello Di Cagliostro – 4K

Cofanetto Bd 4K + Bd Hd

Tokyo Godfathers – Special Edition

Combo (Bd + Dvd)