uscite MANGA SETTEMBRE 2024

Uscite MANGA (manhwa, manhua, italiani…) SETTEMBRE 2024

A cura di Marichan.

In questo sito abbiamo deciso di segnalare solo le uscite certe prese direttamente dai siti e dai canali social delle varie case editrici. Ogni volta che ci saranno novità, la lista verrà aggiornata (non tutte le case editrici mettono subito disponibile l’elenco delle uscite del mese). Clicca sul titolo dell’opera per leggerne la scheda su questo sito.

– STARS COMICS –

03 Settembre

AULA ALLA DERIVA n. 5

€ 17,00

DETECTIVE CONAN NEW EDITION n. 50

€ 6,50

DRAGON BALL ULTIMATE EDITION n. 28

€ 15,00

FINCHÉ MORTE NON CI SEPARI n. 11

€ 6,50

FUNGUS AND IRON n. 5

€ 5,90

I WANT TO BE THE WALL n. 3

€ 7,50

INUYASHA WIDE EDITION n. 18

€ 9,95

LET’S HAIKYU!? n. 8

€ 5,20

MAGICAL GIRL RISUKA n. 6

€ 6,50

MY HERO ACADEMIA – THE MOVIE – WORLD HEROES’ MISSION – ROMANZO – Novità del mese!

€ 15,00

ONE PIECE FILM RED – ANIME COMICS n. 1 – Novità del mese!

€ 10,90

PROMISE CINDERELLA n. 8

€ 6,50

RECORD OF RAGNAROK – LO STRANO CASO DI JACK LO SQUARTATORE n. 2

€ 6,50

SOLO LEVELING n. 18

€ 9,90

TO YOUR ETERNITY n. 21

€ 5,90

TOKYO ALIENS n. 8

€ 6,50

YU DEGLI SPETTRI NEW EDITION n. 3

€ 5,90

10 Settembre

AYAKASHI TRIANGLE n. 10

€ 5,90

BLUE BOX n. 10

€ 5,90

FOUR KNIGHTS OF THE APOCALYPSE n. 16

€ 5,20

SHAMAN KING THE SUPER STAR n. 7

€ 6,50

17 Settembre

CLAYMORE NEW EDITION n. 22

€ 5,90

DEMON SLAYER – CAMPUS KIMETSU! n. 4

€ 5,90

HEAVENLY DELUSION n. 10

€ 7,50

KAIJU GIRL CARAMELISE n. 4

€ 6,50

LA PERSONA CHE MI PIACE NON È UN RAGAZZO n. 2

€ 7,50

LILI-MEN n. 1 – Novità del mese!

€ 6,90

MAO n. 19

€ 5,20

RANKING OF KINGS n. 9

€ 6,90

RAVE – THE GROOVE ADVENTURE NEW EDITION n. 12

€ 5,90

SHIKIMORI’S NOT JUST A CUTIE n. 10

€ 6,50

THE GOD OF HIGH SCHOOL n. 6

€ 12,90

THE KING’S BEAST n. 8

€ 5,90

VITA DA SLIME n. 24

€ 5,90

24 Settembre

DETECTIVE CONAN NEW EDITION n. 51

€ 6,50

DRAGON BALL ULTIMATE EDITION n. 29

€ 15,00

MIX n. 20

€ 5,50

ONE PIECE NEW EDITION n. 104

€ 5,20

ONE POUND GOSPEL n. 1 – Novità del mese!

€ 19,00

TRANSPARENT LOVE – Novità del mese!

€ 7,50

WATCH DOGS TOKYO n. 1 – Novità del mese!

€ 6,50

WELCOME TO THE BALLROOM n. 11

€ 5,90

YU DEGLI SPETTRI NEW EDITION n. 4

€ 5,90

– PLANET MANGA (PANINI) –

05 Settembre

Ristampe:

– Spy x Family 3

12 Settembre

Undead Unluck 17

5,20 €

Aragane No Ko Diamond in the Rough 9

7,50 €

Shangri – la Frontier 16

5,20 €

Shangri – la Frontier Espansion Pass 16

8,20 €

Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco – The Lost Canvas 18 – nuova edizione

5,20 €

Togen Anki – Sangue Maledetto 13

5,50 €

Spy x Family 13

5,20 €

Honeko Akabane’s Bodyguards 2 n.2

5,20 €

Saint Seiya – i Cavalieri dello Zodiaco un altro Mito di Hades: Dark Wing 1 – Novità del mese!

5,20 €

Boruto – Two Blue Vortex 1 – Novità del mese!

5,20 €

Berserk Deluxe 8

50,00 €

Magic the Gathering: Destroy all Humankind – They Can’t Be Regenerated 1 – Novità del mese!

9,90 €

Ristampe:

– Uncle From Another World 1

– Black Clover 1

– Sky 8

19 Settembre

Sakamoto Days 15

5,20 €

Blue Lock 26

7,00 €

Thunder3 n.3

7,00 €

Chainsaw Man 17

5,20 €

Sanda 4

7,50 €

Jimbocho Sisters 3

7,00 €

Ken il guerriero. Hokuto no Ken. Extreme edition 3

7,50€

Ristampe:

– One-Punch Man 6

– J POP –

04 Settembre

Badducks BOX 1-4 – Novità del mese!

DanDaDan 14

Tokyo Higoro 3

Call of the night 16

Insomniacs After School 12

Overlord 19

Skip & Loafer 8

Smoking behind the Supermarket with you 2

Squalificati – Ranger Reject 12

Super Lovers 15

11 Settembre

Le 100 ragazze che ti amano tanto tanto tanto tanto tanto BUNDLE voll. 1-2 – Novità del mese!

Badducks 1 – Novità del mese!

Dance Dance Danseur 23

Good Night World 1 – Novità del mese!

Ice Guy & Cool Girl 9

Il Mistero di Ron Kamonoashi 12

Mr. Villain’s Day Off 2

Shadows House 16

Shota Oni 3

The War of Greedy Witches 8

18 Settembre

Frieren. Oltre La fine del viaggio – Art Works – Novità del mese!

Frieren. Oltre La fine del viaggio 13

#DRCL – midnight children 4

Hanako Kun – I sette misteri dell’accademia Kamome 21

La Luna e l’Acciaio 5

Lei e il suo cane da guardia 7

My charms are wasted 9

Rosen Garten Saga 5

Servamp 20

Smile down the runway 22

Takahashi del negozio di biciclette 4

L’essenza di una Musa 3

25 Settembre

Guru Guru. Il girotondo della magia BOX 1 (voll. 1-4) – Novità del mese!

Guru Guru. Il girotondo della magia 1 – Novità del mese!

I Diari della Speziale 13 regular

I Diari della Speziale 13 deluxe (mini artbook e altre sorprese esclusive)

Gaku 8

Girl Crush 4

Kingdom 65

Persona 5 n.12

– MAGIC PRESS –

Skip Beat 42

6,90€

Insieme per Sempre 4

Le due facce di Tamon 4

36000 secondi al giorno 11

Re:Monster 9

Tsukimichi moonlit fantasy 9

L’epica ascesa del domatore fuorilegge e della sua donna gatto 2

The eminence in shadow. Shadow side story 4

The Crimson Spell 5

Adekan 18

– FLASHBOOK –

(non comunicate)

– GOEN –

(uscite non comunicate – non escono volumi nuovi da Aprile ’24)

– DYNIT –

Shonan Junai Gumix. Black edition 8

9,90 €

Two psychics of Gyges 1 – Novità del mese!

7,50 €

Dias Police. Real Tokyo underworld 4

12,90 €

Runaway girl 5

12,90 €

– GAIJIN –

Cos’è che non va con la Segretaria Kim? 4

14,90 €

Il druido di Seoul Station 4

14,90 €

– COCONINO PRESS (DOKU) –

Amane Gymnasium 6

8,90 €

PTSD radio 3

15,90 €

– TOSHOKAN –

Vino di zucca 9

8,90 €

Ronin,. La katana del drago 1 – Novità del mese!

10,90 €

The corner store 3

9,90 €

– SALDAPRESS –

Teogonia 6

7,50€

Kuma kuma kuma bear 6

7,50€