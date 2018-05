A cura di Beppe Black Red

SCHEDA

Titolo originale: Captain Tsubasa Golden 23 – (キャプテン翼 Golden 23)

Titolo internazionale: Captain Tsubasa Golden 23 – Capitan Tsubasa Golden 23

Autore: Yoichi Takahashi

Genere: shounen – spokon (sportivo), calcio

Rating: adatto a tutti

Anno di pubblicazione in Giappone: dal 2005 al 2008

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Rivista: Weekly Shōnen Jump

Volumi: 12 (concluso)

In Italia: inedito

Manga Relativi

– Captain Tsubasa (1° serie manga) (prequel)

– Capitan Tsubasa – Holly e Benji : World Youth (2° serie manga) (prequel)

– Captain Tsubasa Road to 2002 (3° serie manga) (prequel)

– Captain Tsubasa Rising Sun (5° serie manga) (sequel)

– Capitan Tsubasa: Holly e Benji – Taro Misaki Story (manga) (spin off)

– Capitan Tsubasa – Holly e Benji : World Youth Special (manga) (spin off)

– Captain Tsubasa 2000 Millennium Dream (manga) (spin off)

– Captain Tsubasa Road to 2000: Final Countdown (manga) (spin off)

– Capitan Tsubasa Golden Dream (manga) (spin off)

– Captain Tsubasa 25th Anniversary (manga) (spin off)

– Captain Tsubasa Golden-23: Japan Dream 2006 (manga) (spin off)

– Captain Tsubasa kaigai gekito hen in calcio (manga) (spin off)

– Captain Tsubasa kaigai gekito hen en la Liga (manga) (spin off)

– Captain Tsubasa: Road to 2002 Tokubetsu Hen – F.C.R.B. Stadium Opening Match (manga) (spin off)

– Captain Tsubasa Golden 23 Wish for Peace in Hiroshima (manga) (spin off)

– Captain Tsubasa Tokubetsu – Hen Live Together 2010 (manga) (spin off)

TRAMA

Quarta serie del manga di “Capitan Tsubasa” (meglio noto in Italia come “Holly e Benji”).

Dopo le grandi prestazioni ai mondiali giovanili con la generazione d’oro del calcio nipponico guidata da Tsubasa e Co., la federazione Giapponese, ha grandi aspettative verso le prossime Olimpiadi di Madrid e, con una conferenza a sorpresa, annuncia che il nuovo CT della nazionale olimpica sarà Kozo Kira, Ex allenatore della Meiwa e della Toho, che annuncia che non berrà più alcolici finché il Giappone non vincerà l’oro olimpico!

Sulla nazionale ci sono diverse aspettative, e Kira non potendo convocare i calciatori impegnati in europa, (a causa dei loro impegni di club), nella prima fase di qualificazione,ma La nazionale è determinata più che mai a qualificarsi e vincere, trascinata dal suo capitano Taro Misaki, che vuole coronare il suo sogno di vincere la medaglia olimpica di calcio!

Sia la federazione che il CT sa bene che sarà davvero difficile, in quanto il calcio asiatico si sta evolvendo producendo nazionali sempre più brave e temibili, come l’Australia, e la Corea del sud, e che questa impresa potrebbe essere davvero difficile, e per prepararsi sono state organizzate partite durissime contro le forti nazionali di Nigeria e Danimarca; e richiamati vecchie conoscenze, in ruoli anche “insoliti” insieme a nuovi calciatori davvero tecnici e bravissimi!

Riscirà il Giappone di Mister Kira a qualificarsi alle olimpiadi di Madrid e permettere cosi a Misaki di lottare per il suo sogno?

IMMAGINI clicca per ingrandire

CURIOSITA’

– Nel Manga viene citata la vittoria della medaglia di Bronzo ottenuta dalla nazionale giapponese alle olimpiadi di Messico ’86, e ci viene rivelato che Mister Kira faceva parte di quel gruppo storico

– La Maglia della nazionale Nipponica vista nel manga durante le amichevoli è quell’usata dal 2006 al 2008.

– Viene rivelato che il Sogno di Misaki, al contrario di tanti calciatori, non è quello di vincere i mondiali ma i Giochi olimpici.

– Questa serie è diventata famosa per il Ruolo giocato da Ken Wakashimazu che nella serie oltre a giocare portiere gioca da attaccante puro,inoltre vengono approfondite diverse vicende relative ai Real Japan 7 visti nella serie Capitan Tsubasa World Youth.

– Nel Manga è citata la partita fra l’Albese e la Reggiana,vista nella Serie Captain Tsubasa kaigai gekito hen in calcio, inoltre ci viene “aggiornata” la classifica della Liga Spagnola (e del Barca di Tsubasa), dopo gli eventi di Captain Tsubasa kaigai gekito hen en la Liga.

LINK inerenti alla serie

RECENSIONI

