A cura di S.

SCHEDA

Titolo originale: Saint Seiya: Meiou Hades Elysion-hen – ( 聖闘士星矢 冥王ハーデス エリシオン編)

Titolo internazionale: Saint Seiya: The Hades Chapter – Elysion

Genere: serie di oav – shounen, azione, avventura, combattimenti, fantasy, mito

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 6 oav (concluso) di 25 minuti ciascuno (episodi da 26 a 31)

Anno di uscita in Giappone: 2008

Tratto: dal manga “Saint Seiya” di Masami Kurumada

Director: Tomoharu Katsumata

Series Composition: Yousuke Kuroda

Character design: Michi Himeno, Shingo Araki

Music: Seiji Yokoyama

Studios: Toei Animation

Titolo in Italia: I Cavalieri dello Zodiaco: Hades Chapter – Elisio

Anno di pubblicazione in Italia: 2014

Trasmissione in tv: Italia 2

Censura nella trasmissione televisiva: no (nomi a parte)

Edizione italiana: mai uscito da noi in Dvd

Sigle:

Opening

” Megami no Senshi…Pegasus Forever” di Marina Del Ray

Ending

“Kami no En – Del Regno ” di Yuko Ishibashi

Sigla italiana

“Il ritorno dei Cavalieri dello zodiaco” di Giorgio Vanni

Anime relativi:

– “I Cavalieri dello Zodiaco – Saint Seiya” – serie tv, prequel

“Saint Seiya: The Hades Chapter” è una saga formata da 3 oav

1) Chapter Sanctuary (13 OAV)

2) Chapter Inferno (12 OAV)

3) Chapter Elysion (6 OAV)

TRAMA

Il capitolo finale de “I Cavalieri dello Zodiaco”, che riprende la conclusione del manga.

ATTENZIONE! SPOILER SUL FINALE DELLA PRECEDENTE SERIE!

I 12 Cavalieri D’Oro, riuniti e non più sotto il controllo di Ade, hanno sacrificato la loro vita per abbattere il Muro del Pianto.

Ora i cavalieri di bronzo hanno davanti a loro i Campi Elisi, il paradiso dorato, dove solo gli dei possono accedere. Ma per loro sarà tutt’altro che un luogo paradisiaco, in quanto proprio qua li aspetta la battaglia finale.

Ma prima di giungere allo scontro con Ade, Pegasus e gli altri dovranno vedersela con i suoi servitori più potenti: i gemelli d’oro Hypnos e Thanatos.

Curiosità: anche Elisio riprende La Divina Commedia di Dante.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatori originali – Personaggi (nomi originali)

Masakazu Morita – Pegasus Seiya

Fumiko Orikasa – Saori Kido / Athena

Yuuta Kasuya – Andromeda Shun

Hiroaki Miura – Cygnus Hyoga

Katsuyuki Konishi – Phoenix Ikki

Takahiro Sakurai – Dragon Shiryu

Maaya Sakamoto – Pandora

Takehito Koyasu – Wyvern Rhadamanthys

Studio dopp. it.: Studio P.V.

Dir. dopp. it.: Ivo De Palma

Doppiatori italiani – Personaggi (nomi dati in Italia)

Ivo De Palma – Pegasus

Tony Fuochi – Phoenix

Marco Balzarotti – Sirio il Dragone

Luigi Rosa – Crystal il Cigno

Andrea De Nisco – Andromeda

Dania Cericola – Lady Isabel/Atena

Paolo De Santis – Ade

Patrizia Mottola – Pandora

Alberto Sette – Mur dell’Ariete

Alessandro D’Errico – Shin dell’Ariete

Alessandro Rigotti – Aquarius

Antonio Ballerio – Capricorn

Claudio Moneta – Zelos

Dario Oppido – Kanon di Gemini

Diego Sabre – Scorpio

Enrico Maggi – Gemini

Felice Invernici – Virgo

Gabriele Calindri – Ioria di Leo

Leonardo Graziano – Papillon

Luca Bottale – Fish

Mario Zucca – Cancer

Oliviero Corbetta – Maestro dei 5 Picchi/Libra

Simone D’Andrea – Rhadamante della Viverna

Stefano Albertini – Micene di Sagitter

Materiale su “I Cavalieri dello Zodiaco” presente sul sito:

Discussioni sul forum:

Altre opere di Tomoharu Katsumata presenti sul sito:

COMMENTI

– Hai visto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto!

– Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto!