SCHEDA

Titolo originale: Saint Seiya: The Lost Canvas – Meiou Shinwa – (聖闘士星矢 THE LOST CANVAS 冥王神話)

Titolo internazionale: Saint Seiya: The Lost Canvas

Genere: oav – azione, combattimenti, drammatico, fantasy, mito

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 13 oav (concluso) di 24 minuti ciascuno

Anno di uscita in Giappone: 2009

Tratto: dal manga “I Cavalieri dello zodiaco: The Lost Canvas – Il mito di Ade” di Shiori Teshirogi.

Director: Osamu Nabeshima

Series Composition: Yoshiyuki Suga

Script: Tsuyoshi Sakurai, Yoshiyuki Suga

Character design: Yuko Iwasa

Music: Kaoru Wada

Studios: TMS Entertainment

Titolo in Italia: I Cavalieri dello Zodiaco: The Lost Canvas

Anno di pubblicazione in Italia: 2014 (streaming) 2017 (dvd)

Trasmissione in tv: Man-ga (Sky)

Censura nella trasmissione televisiva: no

Edizione italiana: edito in Dvd dalla Yamato Video

Reperibilità: la serie è anche in visione, gratuita e legale, (solo sottotitolata in italiano) su Yamato Animation, ecco il link visione.

Sigle:

Opening

“The Realm of Athena” di EUROX

Ending

“Hana no Kusari” di Maki Ikuno with Marina del Ray

Anime relativi:

– “I Cavalieri dello Zodiaco: The Lost Canvas 2” – oav, sequel

– “I Cavaliero dello Zodiaco” – serie tv, sequel

TRAMA

Gli oav sono un prequel della serie tv “I Cavalieri dello Zodiaco”, ambientata 243 anni prima delle avventure di Seiya e gli altri. La trama racconta della precedente guerra tra Atena e Hades, di cui ci sono numerosi riferimenti nella serie principale.

E’ perciò un pezzo importante della trama che svela il passato di alcuni personaggi, è però anche una serie impregnata di tristezza, perchè come si sa già dall’inizio, non tutti sopravviveranno…

Siamo nel XVIII secolo, nei pressi di un orfanotrofio in Italia, dove crescono tre ragazzi: Tenma, Alone e Sasha.

Alone è buono, odia la violenza e ha una grande passione per la pittura. Sasha, sua sorella, è dolce e molto protettiva con tutti. Mentre Tenma è un tipetto tutto pepe, vivace e un po’ irruento.

Una volta cresciuta, Sasha viene riconosciuta come la reincarnazione della dea Atena, e portata al Santuario da Sisifo del Sagittario. Tenma viene indicato come cavaliere da Dohko di Libra e, dopo molte difficoltà, ottiene così poi l’armatura di Pegasus, diventando un protettore di Atena.

Ad Alone invece tocca un amaro destino: nonostante sia una persona buona, dentro di sè ha il potere del malvagio Hades, il nemico principale di Atena. Poco a poco il potere del dio degli inferi si risveglia, e Alone diventa malvagio e pronto ad uccidere la sorella.

Una nuova, drammatico, guerra santa è iniziata…

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Personaggi – Voce giapponese – Voce italiana

Narratore – Shigeru Chiba – Gianni Gaude

Sasha/Athena – Aya Hirano – Martina Felli

Tenma di Pegasus – Tetsuya Kakihara – Simone Lupinacci

Alone/Hades – Hiro Shimono – Federico Viola

Yato di Unicorn – Atsushi Abe – Jacopo Calatroni

Yuzuriha di Crane – Sanae Kobayashi – Katia Sorrentino

Dohko di Libra – Kenta Miyake – Diego Baldoin

Shion di Aries – Shinichiro Miki – Ruggero Andreozzi

Papa – Toshihiko Seki – Massimiliano Lotti

Hakurei – Kenyu Horiuchi – Donato Sbodio

Aldebaran di Taurus – Tomokazu Sugita – Matteo Brusamonti

Teneo – Hiroshi Okamoto – Alessandro Germano

Manigoldo di Cancer – Daisuke Ono – Maurizio Merluzzo

Albafica di Pisces – Hiroshi Kamiya – Matteo de Mojana

Asmita di Virgo – Akira Ishida – Paolo Carenzo

Sisyphos di Sagittarius – Hirofumi Nojima – Renato Novara

Silver Saint di Kerberos – Taketoshi Kawano – Davide Albano

Pandora – Nana Mizuki – Beatrice Caggiula

Hypnos – Tomohiro Tsuboi – Tony Sansone

Thanatos – Shinji Kawada – Lorenzo Scattorin

Kagaho di Bennu – Jun Fukuyama – Mattia Bressan

Minos di Griffon – Takahiro Sakurai – Federico Zanandrea

Fyodor di Mandrake – Kentarou Itou – Andrea Beltramo

Raimi di Worm – Atsushi Imaruoka – Maurizio Di Girolamo

Violate di Behemoth – Takako Honda – Vanessa Giuliani

Edvard di Sylph – Yasuyuki Kase – Massimo Di Benedetto

Saro – Yuutaro Motoshiro – Luca Cortese

Selinsa – Arisa Ogasawara – Roberta Maraini

Atla – Motoko Kumai – Martina Tamburello

LINK inerenti alla serie

Materiale su “I Cavalieri dello Zodiaco” presente sul sito:

Discussioni sul forum:

Altre opere di Osamu Nabeshima presenti sul sito:

